Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata ed in particolare in via De Simone, corso Vittorio Emanuele III, via Bertone, via Castello, via Veneto, via Penniniello, via Plinio, piazza Giovanni XXIII, piazza Imbriani e largo Mons. Orlando.







Nel corso dell’attività sono state identificate 178 persone, di cui 45 con precedenti di polizia, controllato un esercizio commerciale e 85 veicoli; sono state contestate due violazioni del Codice della Strada per guida con revisione scaduta e guida senza patente e altresì controllate 12 persone sottoposte agli arresti domiciliari.