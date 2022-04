Ennesimo colpo al traffico illecito di droga nella vendita al dettaglio da parte dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna.

I militari della sezione operativa durante un servizio a largo raggio nel complesso di edilizia popolare “Cisterna” hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio Fabio Minutolo 26enne del posto già noto alle forze dell’ordine.







L’uomo è stato fermato a via Leopardi a bordo della sua auto. Perquisito, è stato trovato in possesso di 990 dosi di crack, 417 dosi di cocaina, 20 dosi di hashish e 1 dose da marijuana. Più di un chilo di droga per quasi 1500 dosi pronte alla vendita.

L’arrestato è stato trasferito al carcere di Poggioreale e in attesa di giudizio.