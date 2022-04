Quando a luglio fu presentato il progetto “Consorzio Volley Napoli”, la società e lo staff tecnico, per tenere alte le ambizioni del neonato club, avevano fissato l’obiettivo massimo stagionale nel raggiungimento dei play off di serie C Femminile, categoria a cui si affacciava per la prima volta la compagine di mister Alessandro Maione.

Dopo 8 mesi, quello che sembrava un traguardo utopico è invece diventato realtà e da mercoledì prossimo (20 aprile), il Volley Napoli sarà tra le 10 squadre a contendersi uno dei 2 posti utili alla promozione in serie B nazionale.

Nel girone forse più equilibrato che la storia pallavolistica campana recente ricordi, le ragazze napoletane sono riuscite, e con una gara di anticipo, a chiudere al quarto posto in classifica con l’ultima gara, quella persa ad Arzano, ininfluente per la graduatoria finale.

Tra le protagoniste, non solo del match contro Arzano ma dell’intera stagione azzurra, anche la giovanissima centrale Chiara Fiore, 22 anni ancora da compiere e già uno dei perni principali del roster a disposizione di mister Alessandro Maione.

Cresciuta tra le fila dell’Arzano (per lei ma anche per il mister Maione, gara amarcord quella di sabato scorso), grazie alle sue innegabili doti tecnico atletiche, Chiara Fiore, ha percorso tutta la trafila tra giovanili e prima squadra di Arzano e, con la maglia del Volley Napoli, quest’anno, ha disputato in suo secondo campionato di serie C.

“Nel Volley Napoli ho ritrovato mister Maione – dichiara la centrale napoletana – che mi ha dato fiducia ed ha creduto in me sin da subito e continua a farlo. Sabato scorso sono ritornata in quella che è stata casa mia per tanti anni e giocare ad Arzano in quella palestra e contro il mio passato è stato per me davvero bello; ero carica ed emozionata e nonostante il risultato sia stato negativo credo che nel complesso abbiamo disputato davvero un’ottima partita. Siamo state, purtroppo, punite da una partenza troppo lenta che di conseguenza, contro una squadra davvero forte, ha inevitabilmente inciso sul risultato finale.”

Una sconfitta che però non pregiudica il giudizio per una stagione davvero positiva.

“E’ stato un campionato equilibrato in cui le sconfitte non ci hanno mai demoralizzato – continua Chiara Fiore- e credo che al di là di come andranno poi i play off, possiamo essere più che felici della nostra crescita tecnica e mentale. Lo dimostra il fatto che non appena centrato l’obiettivo play off, ci siamo subito concentrate sulle prossime gare. Sappiamo che non sarà sicuramente facile ma come sempre daremo il meglio di noi stesse consapevoli di non avere nulla da perdere.”