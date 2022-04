Givova Scafati, al PalaMangano arriva la G. T. Pistoia

Archiviata la prima fase della stagione agonistica 2021/2022 con uno straordinario primo posto solitario in vetta alla classifica del girone rosso, prosegue il cammino della Givova Scafati nel campionato di serie A2 con la cosiddetta fase ad orologio.

Si tratta di quattro partite che saranno disputate con squadre dell’altro girone. Si comincia sabato sera, ore 20:00, al PalaMangano contro la Giorgio Tesi Group Pistoia (seconda nel girone verde).

Comincia quindi con un vero osso duro la seconda fase del torneo per i gialloblù, che sul parquet amico affronteranno la compagine con il miglior rendimento esterno stagionale, fatto di sole 3 sconfitte e ben 10 vittorie.

C’è grande determinazione tra le fila scafatesi. La stanchezza delle tante gare ravvicinate nel tempo che hanno scandito le ultime due settimane lascia il campo alla ferma volontà di confermare il primato in classifica anche in questa seconda fase, che funge da anticamera ai playoff.

L’avversario

Imporsi contro la formazione toscana non sarà semplice, perché dispone di un organico ampio, ben strutturato e prolifico.

Sono infatti cinque gli uomini in maglia biancorossa (guidati in panchina da coach Nicola Brienza) a viaggiare ad una media punti superiore alla doppia cifra: la guardia Johnson (18,6 punti), l’ala piccola Utomi (14,3 punti), l’ala grande Wheatle (13,4 punti), il playmaker Saccaggi (10,4 punti) e la guardia Riismaa (10 punti).

A costo vanno poi aggiunti l’esperto centro Magro, il giovane compagno di reparto Del Chiaro, il playmaker di scorta Della Rosa, la giovanissima guardia Allinei e l’ala macedone Divac.

Le dichiarazioni

Il capo allenatore Alessandro Rossi: “Abbiamo disputato una prima fase brillante, ma non possiamo sederci sugli allori, perché dobbiamo difendere il primato in questa fase ad orologio. Domenica saremo impegnati in un difficile impegno, tra i più complicati affrontati fino ad oggi. C’è grande attenzione mentale da parte del gruppo, che è focalizzato sull’obiettivo e sa di non potersi concedere distrazioni”.

“Mi preoccupa molto il record di vittorie esterne di Pistoia, nostro primo avversario, che ha collezionato finora dieci successi e tre sole sconfitte lontano dalle mura amiche, facendo meglio di tutti. Ci troveremo di fronte ad una squadra che scenderà in campo senza timori reverenziali, molto organizzata e fisica, che dispone di giocatori dalla grande energia difensiva, come Wheatle, Rismaa, Saccaggi e Della Rosa”, aggiunge Rossi.

“Pistoia ha un gruppo consolidato, tant’è che almeno cinque giocatori facevano parte del roster già della passata stagione agonistica. Il reintegro di Johnson infine complica per noi ancor di più le cose. Sarà un succulento antipasto dei playoff. Ci teniamo a fare bene, per accontentare i nostri tifosi”, conclude il coach della Givova Scafati.

Il playmaker Matteo Parravicini: “Nessuno si aspettava che arrivassimo primi in classifica al termine della prima fase. Ora vogliamo fare ancora meglio nelle prossime sfide in programma. Ci attendono quattro partite molto importanti, che, a prescindere dall’avversario, dobbiamo affrontare con entusiasmo, energia e senza sottovalutare nessuno, per preservare il primato in classifica”.

“Abbiamo qualche acciacco, ma siamo motivati e vogliamo continuare a cavalcare l’entusiasmo. Cominciamo dalla gara contro Pistoia, un’ottima squadra che ha compiuto un cammino fin qui importante e che ha un livello di singoli e di gruppo davvero molto alto. Vista la storica rivalità con Pistoia, mi aspetto una risposta forte dal nostro pubblico, come ha sempre fatto finora”, conclude Parravicini.

Media

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo

link: https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter).

Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì 19 aprile (ore 20:40) ed in replica nel giorno di mercoledì 20 aprile (ore 15:00).