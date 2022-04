La kermesse dedicata ai dolci tradizionali – dolci EAST Campania – Pasticcerie Campane – Pizza e Pasta, nasce con la Mission di promuovere la Campania e le sue Eccellenze.

Dall’Agroalimentare alla Moda, dall’Arte all’Artigianato, dal Turismo alla Cultura, dal Giornalismo alla Ricerca, saranno elementi salienti per far rivivere o conoscere usi costumi e tradizioni del nostro straordinario ed esclusivo territorio in una vetrina internazionale.







Durante le quattro giornate oltre al Gran Prix, ci saranno concorsi per Maestri Pasticcieri, Allievi Scuole Alberghiere, Casalinghe/i denominato “Dolce di Casa” e per i diportisti dal titolo “Dolce in Barca”, inoltre stand con degustazioni, attrazioni, convegni, promozione dei prodotti tipici del territorio e giostre per i più piccini.

La manifestazione voluta da ASC Materia, UPC, Seml, FIC, AMIRA, ADA, CONPAI, UNICUS ed altre associazioni di categoria, ha ricevuto il patrocinio morale da parte della Regione Campania e della Camera di Commercio di Napoli.

L’Evento sarà presentato ai mass media della comunicazione, mercoledì 20 aprile, alle ore 11:00, nel più “Storico locale di Napoli”, il Gran Caffè Gambrinus, caffè letterario di Napoli dal 1860, insignito dall’AMIRA quale “Locale del Cravattino d’Oro”.