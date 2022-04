Lunedì pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Porta Nolana hanno notato due giovani intenti confabulare tra loro; uno di essi, alla vista della volante, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce mentre l’altro è stato bloccato e trovato in possesso di uno smartphone di cui non ha saputo giustificare la provenienza.







Gli operatori hanno accertato il telefono era stato rubato lo scorso 10 aprile a Torre del Greco ed hanno denunciato il giovane, un 20enne napoletano, per ricettazione ed il telefono è stato restituito al proprietario.