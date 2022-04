Domani pomeriggio a Torre del Greco i funerali di Giovanni ucciso a 18 anni con una coltellata al cuore

Si terranno nella sua città, domani alle 15:30 presso la basilica di Santa Croce i funerali di Giovanni Guarino, il giovane che avrebbe compiuto 19 anni il prossimo mese di maggio ucciso con una coltellata al cuore nel corso di una rissa scoppiata nel luna park in zona Leopardi a Torre del Greco.

Una cerimonia nel cuore della città che lo ha visto felice, presso quella chiesa e quella piazza dove molti giovani, e lo stesso Giovannone, sono soliti incontrarsi e parlare di vita e di futuro.

Presente per l’ultimo saluto a Giovanni anche l’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia, che ha dato al parroco don Giosuè Lombardo la propria disponibilità a partecipare alla funzione religiosa.

Il sindaco di Torre del Greco ha firmato l’ordinanza per il lutto cittadino domani. Un lutto a cui parteciperà tutta la città e che lascerà abbassate le saracinesche delle attività commerciali torresi.







Un “grande abbraccio alla famiglia” è giunto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha aggiunto: “Non ci sono parole, sono episodi strazianti di fonte ai quali non c’è nulla altro da fare che abbracciare la famiglia ed esprimere solidarietà”.

De Luca ha poi concluso dicendo: “Non è possibile morire a 18 anni in questo modo. Non lo conoscevo, mi dicono che sia un bravissimo ragazzo, non si può perdere la vita in questo modo”.







Le procedure legate alla cerimonia funebre sono state prese in carico della ditta Longobardi, che ha offerto le proprie prestazioni lavorative a titolo gratuito. Nel pomeriggio è invece in programma all’obitorio di Castellammare di Stabia l’autopsia sul corpo del ragazzo, la cui salma sarà liberata per essere consegnata alla famiglia dopo l’esame autoptico.

