Al “Viviani” di Potenza, termina in pareggio il match tra i locali e la Juve Stabia. Il finale è di 1-1, alla luce di un bel primo tempo del Potenza che segna con Costa Ferreira. Nella ripresa cala il Potenza e c’è la reazione della Juve Stabia che pareggia con il giovane Della Pietra. La Juve Stabia cerca anche il forcing finale, ma alla fine il pareggio è il risultato più giusto.

Con questo risultato la Juve Stabia resta appesa alla speranza per il conseguimento dei playoff, ma domenica dovrà vincere in casa contro la Virtus Francavilla e aspettare notizie di un’eventuale sconfitta del Foggia che giocherà in casa contro l’Avellino.







L’ultima giornata scioglierà quindi il rebus, considerando che Turris e Picerno, altre contendenti, potrebbero vincere e qualificarsi. Chiaramente poi bisogna tener conto di eventuali altre potenziali modifiche della classifica.

Potenza con il 4-2-3-1 con Cuppone davanti sopportato da Ricci, Guaita e Salvemini. Assente la punta Romero.

Juve Stabia con il 3-4-3 che conferma il tridente “leggero” con Bentivegna, Stoppa e Ceccarelli. Assenti Eusepi, Evacuo e De Silvestro.

Al 2’ prima occasione per il Potenza con tiro dal limite di Salvemini che si spegne alla destra di Dini.

Al 16’ passa il Potenza: bel tiro a giro di Costa Ferreira dal limite dell’area, che si insacca nell’incrocio sinistro con Dini proteso invano.







L’inizio del match è a completo appannaggio del Potenza che fa possesso palla e domina il gioco.

Al 35’ il Potenza vicino al raddoppio: gran tiro di Ricci e parata di Dini. Incredibile episodio al 42’: dai 20 metri tiro di Salvemini e palla nel sacco con Dini beffato. L’arbitro convalida nonostante la Juve Stabia reclami per un chiaro fuorigioco di Cuppone sulla traiettoria del tiro. Dopo tre minuti di consultazioni, l’arbitro Gemelli su segnalazione del guardalinee annulla giustamente tra le proteste dei calciatori lucani. Il primo tempo termina con il Potenza in vantaggio per 1-0 con la Juve Stabia poco incisiva ed efficace.

Ad inizio ripresa al 4’ offensiva Juve Stabia, con Stoppa che ci prova su punizione dal limite. Al 12’ break Potenza: Salvemini di testa su cross dalla destra, con palla alta sulla traversa. Al 17’ triplo cambio nella Juve Stabia e i gialloblù passano al 4-2-3-1.

Al 22’ punizione del Potenza con Sandri, gran parata di Dini che devia sulla traversa. Al 24’ ci prova Guarracino con una volee’ di poco fuori.

Al 39’ pari della Juve Stabia con Della Pietra che interviene in area su cross dalla destra di Bentivegna.

Nel finale la Juve Stabia cerca il colpo risolutore ma alla fine la partita termina in pareggio per 1-1.









Tabellino:

POTENZA (4-2-3-1): Marcone 6; Coccia 6 Cargnelutti 6 Gigli 6 (35’ st Piana sv) Matino 6 (50’ st Nigro 5.5) ; Costa Ferreira 7 (35’ st Buchicchio sv) Sandri 6; Ricci 6 (25’ st Bucolo 5.5) Guaita 6 (25’ st Volpe 5) Salvemini 6.5; Cuppone 6. All.: Arleo 6.

JUVE STABIA (3-4-3): Dini 6; Tonucci 5 (30’ st Donati 6) Troest 6 Caldore 6; Scaccabarozzi 5.5 ( 17’st Guarracino 6) Altobelli sv (20’ st Davi 6) Schiavi 6 Dell’Orfanello 5.5 (17’ st Panico 6) ; Bentivegna 6 Stoppa 6 Ceccarelli 5 (17’ st Della Pietra 7). All.: Niccolai 6 (squalificato Novellino).

Arbitro: Gemelli di Messina 5.

Guardalinee: De Angelis-Pasqualetto.

Quarto ufficiale: Campagni di Firenze.

Marcatori: 16’ pt Costa Ferreira (P), 39’ st Della Pietra (JS)

Ammoniti: Dini (JS), Dell’Orfanello (JS), Panico (JS), Nigro (P), Bucolo (P)

Note: spettatori circa 4.000. Angoli 2-10. Recupero: 4’ pt- 4’ st. Espulso Tonucci (JS) dalla panchina.

Domenico Ferraro