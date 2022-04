Ancora giovani, aggressioni e coltelli, questa volta a Napoli e fortunatamente senza tragiche conseguenze. Solo ieri pomeriggio i funerali a Torre del Greco di Giovanni Guarino, il 18enne ucciso da una coltellata al cuore nella serata di domenica scorsa.







Nella serata di ieri, Sabato Santo, un ragazzino napoletano di 14 anni, mentre si recava dalla Galleria Umberto I, in via San Carlo, è stato accoltellato alla gamba e alla schiena dal branco. Un episodio accaduto nel pieno centro di Napoli, dove può scorrere il sangue senza alcun motivo, dove giovani sconosciuti possono sferrare coltellate a un loro coetaneo e svanire nel nulla.

Fortunatamente non siamo qui a piangere un’altra giovane vita. Il 14enne è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.









Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 14enne di Chiaiano, mentre era in piazza Trieste e Trento, è stato preso di mira da alcuni giovani che, appunto, senza alcun apparente motivo, lo hanno ferito con 5 coltellate alla gamba destra e un’altra alla schiena.

I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, allertati dal 112, sono intervenuti sul luogo hanno ascoltato alcuni coetanei della vittima e acquisite diverse immagini dalle telecamere presenti in zona. Accertamenti in corso presso Ospedale dei Pellegrini per verificare che colpo alla schiena non abbia causato danni. I medici hanno riscontrato anche un trauma cranico, probabilmente causato dalla caduta conseguente all’aggressione armata.