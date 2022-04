Il Napoli continua a inseguire: contro la Roma il passo falso sarebbe irrecuperabile

Giornata numero 33, lunedì di Pasquetta. Inter e Milan anche stavolta non sbagliano e il Napoli anche stavolta deve vincere per continuare perlomeno a mettere il fiato sul collo a Inzaghi e Pioli, in attesa di un passo falso che però non può più tardare ad arrivare.

Sul prato del Maradona arriva la Roma, un avversario ostico ma che il Napoli non può non superare: un altro passo falso toglierebbe il 99% delle speranze scudetto a Spalletti. E qui tornano i rimpianti della clamorosa sconfitta contro la Fiorentina.





Si gioca un match complicato, contro una Roma in un buon momento, in piena corsa Champions, anche pompata dopo il poker rifilato al Bodo-Glimt giovedì scorso, che ha garantito ai giallorossi la qualificazione alle semifinali di Conference League.

Roma che tra l’altro la prossima giornata affronterà l’Inter, e qui si potrebbe pensare ad un passo falso dei nerazzurri, che però, per permettere al Napoli di scavalcarlo, dovrebbe sbagliare nuovamente.









Il Napoli si presenta a Mourinho anche con una tegola grave fra i pali: stamattina Ospina ha manifestato sintomi influenzali e ha dovuto lasciare il ritiro. Meret, anche se acciaccato, dovrebbe essere titolare. Nel caso è stato convocato il canterano polacco Hubert Idasiak, che già si è fatto notare a Dimaro.

Per il resto della formazione azzurra, Di Lorenzo sembra non farcela, al suo posto ancora Zanoli. Titolari anche Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Fabiàn Ruiz lasciato in panchina dopo la pessima prestazione contro la Fiorentina, rivestirà i suoi panni il rientrante Anguissa, affiancato da Lobotka. Sulla trequarti Zielinski, coadiuvato da Insigne e Lozano o Politano sulle fasce, punta come al solito Victor Osimhen.







Mou sceglie invece il 3-4-1-2: fra i pali Rui Patricio, in difesa attenzione soprattutto a Mancini, oltre che a Smalling e Kumbulla. Sull’out di destra Karsdorp, a sinistra Zalewski. In mediana Cristante e il neo-acquisto Oliveira. Trequartista Lorenzo Pellegrini, ma fa paura in attacco la coppia Zaniolo-Abraham.

Un solo risultato: la vittoria. A Champions League già consolidata adesso ci si deve giocare il tutto e per tutto per il tricolore. Qualsiasi altro risultato sarebbe un fallimento.

Giuseppe Garofalo