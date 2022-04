Mancano solo tre giorni alla XXII edizione di COMICON, ma non si ferma la valanga di eventi e ospiti che animeranno le quattro giornate di festival (22 – 25 aprile, Mostra d’Oltremare). Si parte con la regina italiana del Fantasy Licia Troisi che incontrerà il pubblico accompagnata dallo scrittore bestseller Manlio Castagna; si continua con il numerosissimo e giovanissimo cast della serie tv Mare Fuori; infine non possono mancare novità anche nella sezione “Gioco” per gli appassionati di giochi da tavolo e di ruolo.







LICIA TROISI

A COMICON 2022 arriva la regina italiana del Fantasy Licia Troisi. In occasione dell’uscita di Poe – La nocchiera del tempo, primo libro del ciclo Le Guerre del Multiverso, l’autrice – laureata in astrofisica, con un dottorato di ricerca in astronomia, e divulgatrice scientifica – incontrerà il pubblico sabato 23 aprile alle 15.00.

Dopo Le Cronache del Mondo Emerso, La Ragazza Drago, I Regni di Nashira e La Saga del Dominio, un nuovo mondo nasce dalla penna della Troisi. Anzi, infiniti mondi: questa volta, infatti, la protagonista Poe – la più punk fra le eroine immaginate da Licia finora – viaggia liberamente tra le dimensioni e i pianeti di un intero multiverso, facendo i conti con una Terra devastata da una catastrofe misteriosa. Come in tutte le saghe da lei ideate, anche nel nuovo romanzo emerge la grande passione di Licia Troisi per il cosmo e la volontà di esplorarlo in ogni sua forma: il suo libro precedente, La sfrontata bellezza del cosmo, è stato vincitore del Premio Cosmos e finalista al Premio Asimov. Un evento, questo a COMICON, reso ancora più speciale dalla presenza di un altro grande maestro del fantasy, Manlio Castagna, autore della saga bestseller di Petrademone. Già regista del pluripremiato corto “Indice di frequenza,” con Alessandro Haber, Manlio Castagna ha collaborato per vent’anni con Giffoni Film Festival, di cui è stato fino al 2018 il Vice direttore artistico. Nel 2022 ha inoltre pubblicato Goodwill, romanzo prequel della saga a fumetti Mercy di Mirka Andolfo.







INCONTRO CON IL CAST DELLA SERIE MARE FUORI

Valentina Romani, Nicolas Maupas, Matteo Paolillo, Artem, Giacomo Giorgio, Serena De Ferrari, Kyshan Clare Wilson, Giovanna Sannino, Maria Esposito, tra i protagonisti della serie Mare Fuori – una coproduzione Rai Fiction – Picomedia, prodotta da Roberto Sessa, in onda su Rai2 e su RaiPlay, con Carolina Crescentini, Carmine Recano e Massimiliano Caiazzo – saranno a COMICON domenica 24 aprile, alle 16:00, insieme al regista Ivan Silvestrini, per raccontare al pubblico di Napoli la loro esperienza in una delle serie più amate e apprezzate degli ultimi anni. Dopo aver totalizzato oltre 50 milioni di legitimate stream su RaiPlay grazie al successo della prima stagione diretta da Carmine Elia e della seconda stagione diretta da Milena Cocozza e Ivan Silvestrini, la serie si prepara per la terza stagione con un cast di giovanissimi attori che si stanno affermando sempre di più come nuova e talentuosa generazione di artisti del cinema e della serialità. Mare fuori – da un’idea di Cristiana Farina, scritta con Maurizio Careddu – racconta le storie dei ragazzi che vivono nell’IPM (Istituto di Pena Minorile) di Napoli. Ragazzi che sbagliano. C’è chi sbaglia senza volerlo, chi sbaglia con premeditazione e chi pensa che lo sbaglio sia farsi arrestare e non quello di commettere il crimine. Quando si è adolescenti, il confine tra bene e male è spesso labile, un sottile filo su cui si vuole camminare per mettersi alla prova e soddisfare i propri desideri, senza paura, o senza mostrare di averli.







SEZIONE “GIOCO”

Torna con anteprime, incontri e ospiti l’amatissima sezione “Gioco”, dedicata al vasto settore dei giochi da tavolo più famosi, dei giochi di ruolo e dei card game. Quest’anno COMICON punta e investe ancor di più sulla diffusione della cultura del gioco da tavolo e di ruolo e lo fa ampliando le postazioni di gioco, che non saranno presenti solo nel padiglione 3 della Mostra d’Oltremare, ma saranno diffuse in aree strategiche del festival con “punti gioco” gestiti dai maggiori player del mercato – come Giochi Uniti, Red Glove, Dv Games – dove i visitatori troveranno “versioni giganti” dei loro prodotti, attività speciali e tanti concorsi pensati per coinvolgerli. Qui giocatori abituali e visitatori che vogliono sperimentare o tornare a giocare, potranno riscoprire il mondo dei giochi da tavolo.

Nel padiglione “Gioco”, in esclusiva per COMICON, arriva “Hydroracers”, con un gioco da tavolo ispirato al Trofeo Schneider e una mappa dedicata a Napoli, appositamente creata per il festival! “Hydroracers” porta i giocatori ad immergersi nella dimenticata epopea del Trofeo Schneider, gara aviatoria internazionale di velocità pura che tra gli anni ’20 e gli anni ’30 del secolo scorso portò quattro nazioni, i progettisti più esperti, i piloti più audaci, i meccanici più capaci a confrontarsi di fronte al mondo per conquistare una piccola, simbolica coppa, tra necessità di affermazione, sforzi economici, sacrifici estremi, ricerca tecnologica. Ideato da Max Pinucci con un team internazionale, co-edito da Hun in the Sun e da Aeronautica Militare in collaborazione con aziende specializzate. E grazie all’Aeronautica Militare Italiana, i visitatori di COMICON troveranno due aerei scala 1:1, dove potranno provare l’incredibile esperienza di un simulatore di volo professionale in grado di far rivivere le reali sensazioni di un pilota!

Anche i protagonisti del mondo del gioco di ruolo italiano si ritrovano a COMICON: Inntale, D20 Nations, Nicola De Gobbis, Andrea Rossi, Claudio Di Biagio tutti uniti per coinvolgere il pubblico in appassionanti sessioni di gioco, di domande e risposte e condividere questa grande passione. Inoltre, per la prima volta, sarà allestita una partita di Dungeons & Dragons sul famoso RING di COMICON per portare il mondo del gioco di ruolo “carta e penna” come spettacolo aperto e visibile per tutto il pubblico della manifestazione.