Esce giovedì 21 aprile “Figlio”, il primo estratto da “Senghe”, il nuovo album di inediti degli ALMAMEGRETTA, che sarà pubblicato il prossimo 10 giugno dalla Saifam Group. Il disco sarà stampato nei formati Vinile (nero e colorato), cd, musicassetta, digitale. La band descrive così la decisione di pubblicare ora questo singolo: Abbiamo scelto una ballad mediterranea ed elettronica che forse nel testo, curato da Danilo Turco, ha tutto il senso del progetto: “Non ti è figlio solo chi ti è figlio, è figlio pure chi non ti assomiglia, un figlio è di chi se lo prende, di chi lo sente”. Nostro malgrado, le parole perfette per il tempo che stiamo vivendo.

Il nome stesso della band significa “Anima Migrante”, qualcosa che nella storia della civiltà umana non è mai mancata. L’Uomo ha sempre cercato il miglioramento della propria esistenza, scappando da oppressioni, guerre, carestie, cercando un futuro migliore per sé e la propria famiglia, una terra ospitale, una mano accogliente. Dunque, se la musica degli Almamegretta è riconoscibile, i testi non sono da meno; “Figlio”, così come tutta la loro produzione, trae l’essenza dalla profondità di questo messaggio; il continuo movimento dei popoli, la necessità di convivere, accogliere, proteggere. E, in ultimo, la speranza, come elemento insostituibile sul quale fondare la ricerca di un mondo migliore.







La produzione artistica di “Figlio”, così come dell’intero album, è di Paolo Baldini, uno dei produttori più richiesti della scena reggae / dub europea, entrato ufficialmente a far parte degli Almamegretta. Gli Almamegretta sono una delle più influenti espressioni musicali degli ultimi trent’anni in Italia, con tre Targhe Tenco all’attivo, undici album e migliaia di concerti in Italia ed Europa. Con album come “Animamigrante”, “Sanacore”, Lingo” hanno segnato la scena musicale italiana diventandone al tempo stesso tra i rappresentanti più internazionali.

Il loro stile è fondato su un ampio numero di generi, dal beat al rhythm‘n’blues, dal reggae al funk, fino all’elettronica, alla world music e al pop senza ovviamente dimenticare la matrice dub, con un frontman, Raiz, capace di emozionare e scuotere con la sua voce potente e originale. Mai fermi due volte nello stesso posto, il sound che li ha resi famosi in Italia e in Europa si è continuamente evoluto e spostato in direzione delle esigenze artistiche della band e dei testi, da sempre uno dei punti cardine della loro creatività. Alla pubblicazione del nuovo album seguirà un tour estivo curato da Radar Concerti.