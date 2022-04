Lo sviluppo di internet ha portato con sé numerose opportunità, anche nel gambling. Se in passato l’unico modo per giocare era di recarsi in un centro terrestre, ora non è più così. E non lo è da diversi anni. In territorio italiano la supervisione del mercato compete all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), nel 2012 assorbita dall’ADM.

Il sistema nazionale è uno dei più apprezzati a livello globale, dati i rigidi controlli dell’ente. Eppure, proprio tali controlli rappresentano pure un ostacolo, che i migliori casinò non AAMS consentono di superare. Con i limiti di spazio e di tempo eliminati, il web ha fatto sì che le richieste dei fan venissero maggiormente prese in analisi.

In che modo i siti non AAMS hanno fatto il pieno di consensi

I portali approvati da autorità non italiane hanno finito per occupare una parte rilevante del settore. Questo perché vantano una serie di qualità appetibili per i gambler e gli amanti delle scommesse sportive.

Piatto ricco mi ci ficco

Non scopriamo di certo l’acqua calda se affermiamo che il bouquet di un allibratore ne definisce in maniera rilevante la qualità complessiva. Qui la differenza è soprattutto avvertita a livello di sport inclusi nel pacchetto.

Se hai il pallino dei combattimenti, e nel dettaglio delle MMA, saprai per certo come non siano visti di buon grado dagli organi italiani. A differenza della boxe, la sacra arte sdoganata da decenni, i duelli nella gabbia riscuotono tuttora reazioni ostili.

Quindi, il consiglio che ti diamo è di aprire gli occhi, di valutare un piano B, ovvero un bookmaker non AAMS di qualità. Non prestare ascolto a chi sostiene siano tutti una fregatura. Le possibilità sono due: o non è ferrato in materia (anche se vuol farti credere il contrario) o vive di preconcetti. Chiaro e semplice.

I paletti su criptovalute e formalità burocratiche

Un aspetto altrettanto significativo è costituito dalle forme di transazione. Almeno per il momento si snobbano le criptovalute, a dispetto della popolarità riscossa. Le forti oscillazioni a cui sono esposte giustifica, almeno nella prospettiva dell’ente regolatore, una forte avversione.

Nei periodi di recessione è una logica comprensibile; tuttavia, se le quotazioni schizzano alle stelle, pure le vincite rimaste sul conto lieviteranno. Con ciò non ti stiamo invitando a ricorrervi: dipende da caso a caso e dalla tua propensione al rischio.

Il veto si trasforma, però, in una carenza poiché all’utente non si concede manco l’opportunità di gestirsi in autonomia le finanze. Il controllo dovrebbe essergli lasciato, a prescindere dalle opinioni su uno strumento.

Un conto è informare sui rischi associati, un conto è sostituirsi all’iscritto e prendere le decisioni al posto suo. Induce poi del disappunto il lungo iter burocratico nell’apertura di un profilo. A differenza di un sito AAMS, la procedura di accertamento e convalida viene di gran lunga snellita dalla controparte.

L’ampio gap nei bonus e nelle promo

Last but not least, i casinò e i bookmakers sprovvisti di licenza italiana, ma coperti da quella internazionale prevedono di norma bonus e promo più generosi. Non avendo il pesante fardello del regime fiscale dell’Agenzia delle Entrate, sono liberi di attuare delle politiche commerciali aggressive. Un vantaggio per la compagnia e per gli stessi giocatori.