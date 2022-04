A Castellammare di Stabia torna la balneabilità, almeno per un tratto del litorale stabiese. Il prefetto del Comune stabiese Raffaele Cannizzaro ha dato il via libera ai bagnanti di usufruire della spiaggia sul tratto posto lungo il corso Alcide De Gasperi. Il prefetto nei giorni scorsi ha anche firmato un’ordinanza in cui vengono identificate le zone dove non sarà possibile fare il bagno nella prossima estate a causa dell’inquinamento del litorale e delle acque. L’ordinanza ha rilevato le zone in cui il tratto di spiaggia passa da una situazione di “scarsa” balneabilità fino all'”ottima” che garantisce la sicurezza dei bagnanti.







Castellammare, i dati Arpac

Dai dati e le analisi emerge che il tratto di spiaggia che va a ridosso di Marina di Stabia, quindi a ridosso della scogliera che separa è considerato “eccellente” mentre man mano che si procede verso la villa comunale il valore delle acque cambia fino ad arrivare poco prima del rivo San Marco dove la qualità è considerata “buona” e quindi idonea per la balneazione. Diversa è la situazione al rivo San Marco dove lo stato delle acque è considerato “scarso” tanto da indurre l’Arpac a non permettere la balneabilità.

La delimitazione delle aree

Il prefetto quindi, dopo aver attentamente consultato le analisi Arpac, ha proceduto alla delimitazione delle aree non balneabili e, a differenza del passato, oggi l’unico vero limite arriva sul tratti de lungomare mentre la zona lungo il corso Alcide De Gasperi è attualmente sicura e c’è la possibilità per i bagnanti di usufruire del mare cittadino.







Tuffi in villa comunale nel 2023?

Si spera che nel prossimo anno possa arrivare la balneabilità anche della zona del lungomare stabiese. Un obiettivo che si sono posti da sempre le amministrazioni stabiese e che sembrava quasi raggiunto durante l’ultima amministrazione Cimmino prima dello scioglimento comunale. Oggi è il prefetto che sta continuando quel lavoro e sembra intenzionato a completarlo. L’obiettivo è garantire il via libera anche per la villa comunale per il 2023 in modo che tutto il litorale stabiese torni pulito e balneabile. Una notizia confortante per i cittadini stabiesi che potranno bagnarsi senza il rischio di sanzioni.