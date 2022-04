Gara 1 dei play off serie C: Volley Napoli contro Carbat Matese al PalaTorricelli

Tutto pronto in casa Consorzio Volley Napoli in vista della gara 1 dei play off serie C femminili che vedrà la compagine napoletana confrontarsi con il Carbat Matese, classificatasi al terzo posto nel girone A di serie C.

Al PalaTorricelli (start ore 20,30) domani sera si confronteranno le 2 squadre rivelazione dei rispettivi gironi della stagione regolare anche se l’impresa maggiore l’ha sicuramente centrata il Volley Napoli che, nel girone B, ha sorpreso tutti conquistando uno quarto posto storico per una squadra nata poco meno di dieci mesi fa.

Il Carbat Matese avrà però il vantaggio, essendosi qualificata al terzo posto nel proprio girone, di giocare gara due di ritorno in casa e dunque il goldenset eventuale (in caso di parità nel computo della doppia sfida si disputerà un set a 15 supplementare) davanti al proprio pubblico il prossimo 23 aprile.

La sfida tra Carbat Matese e Consorzio Volley Napoli è solo il primo di 4 turni play off tra le 10 squadre contendenti: quarti, semifinali e finali serviranno per eleggere la squadra, tra le classificate dal secondo al quinto posto nei due gironi, che andrà a contendersi poi, con la perdente play off tra le 2 vincenti dei gironi, il secondo posto utile alla promozione in B nazionale.

Una formula particolare, certamente poco agevole, ma già da qualche anno adottata dalla FIPAV per rendere stimolante e competitivo l’intero campionato: 4 turni condensati in poco meno di 3 settimane visto che la finalissima si disputerà il prossimo 14 maggio.

Mister Alessandro Maione nell’allenamento odierno avrà gli ultimi responsi per capire chi sarà arruolabile per la gara di domani anche se in casa Napoli si sta vivendo questa vigilia con grande serenità e tranquillità: raggiungere i play off è stata già un’impresa e dunque per la neonata società napoletana, già sedersi al tavolo delle grandi della pallavolo campana, è un risultato storico; di qui in poi sarà un percorso di ulteriore crescita per le atlete azzurre che proveranno a fare quanta più strada possibile in questo percorso durissimo che consentirà, a 2 delle 10 squadre in lotta, di raggiungere la serie B nazionale 2002-2023.