Dopo più di 3 anni dall’ultima edizione, quest’anno Giochi Uniti ritorna finalmente al COMICON di Napoli e lo fa in grande stile con tante novità!

Oltre all’immancabile stand interno, dove sarà possibile trovare tutti i titoli migliori del catalogo a un prezzo irripetibile, Giochi Uniti ha deciso di duplicare la sua presenza e le sue attività in fiera con Parco Giochi Uniti, ovvero un’area esterna del tutto inedita, completamente pensata e adibita per eventi all’aria aperta e giochi in allegria.

Nell’area Neverland, allo stand Parco Giochi Uniti sarà possibile trovare le versioni giganti di alcuni dei giochi da tavolo più divertenti di sempre, quali Carcassonne, Bicchieri Sprint e Fantascatti. Divertiti a fare la faccia più buffa nell’area foto, partecipa al concorso “L’Ortaggio più grande” e vinci una copia omaggio di Farmerstein.







Allo stand principale di Giochi Uniti, invece, sarà possibile partecipare al contest fotografico de “La torre più bella” di Assalto al Castello, prendere parte gratuitamente ai tornei di Carcassonne e Catan e vincere ricchi coupon da spendere direttamente in fiera.

Approfitta degli sconti fiera esclusivi su tutto il catalogo Giochi Uniti e non perderti alcune novità esclusive! Trovi lo stand al numero 3AG04. Non perderti gli incontri con gli illustratori e gli autori Sergio Roncucci, Enzo Troiano, Giacomo Santopietro e Matteo Pironi; gioca insieme a loro e al nostro staff nell’apposita area demo. Per maggiori informazioni sugli eventi, segui le pagine di Giochi Uniti e consulta il programma della fiera sul loro sito.

E ricorda…GAMING IS SHARING!