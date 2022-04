Campania, Covid: 12.275 casi e 18 morti. Il tasso di positività è al 21,19%

In Italia i casi sono 99.408 con 205 morti, un’impennata nelle 24 ore. Il tasso di positività è al 16,3%, in aumento rispetto al 15,6% di ieri

In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 1.533.065 per 12.275 nuovi casi, di cui 886 positivi al molecolare. Sono stati 57.916 complessivamente i test eseguiti, di cui 48.491 tamponi antigenici, con 11.389 positivi riscontrati, mentre 9.425 sono i molecolari, con 886 positivi.

Il tasso di positività si attesta al 21,19%, due punti percentuali in meno di ieri quando il tasso di positività era al 23,19%. In totale sono 15.634.091 i tamponi lavorati in Campania dall’inizio della pandemia.







L’Unità di crisi ha comunicato 18 morti per Covid-19, di cui 10 nelle ultime 48 ore. Il totale delle vittime sale a 10.200 dal marzo 2020.

Sono state dichiarate guarite 19.292 persone, per un totale di 1.364.891.







Situazione clinica

Negli ospedali regionali sono 41 i posti letto occupati in terapia intensiva, con 2 ingressi in giornata rispetto, ma 4 in meno al giorno precedente (sull’intera rete ospedaliera sono disponibili e/o attivabili 540 posti letto su 581).

I degenti positivi al Covid-19 in Campania nei reparti ospedalieri dedicati sono 739, 41 in più rispetto al dato del giorno precedente, mentre la riserva è di 2.444 posti letto sui 3.160 disponibili tra strutture pubbliche e private convenzionate.

Questi i dati ufficializzati oggi, 20 aprile 2022: a Napoli 849.903 (+5.494), a Salerno 266.045 (+2.551), a Caserta 237.450 (+2.088), ad Avellino 91.824 (+1.207), a Benevento 58.748 (+217). Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa di conferma.

In Campania i casi attualmente positivi al Covid-19 sono 157.974 (-3.805) contro 1.533.065 casi totali dall’inizio della pandemia. Sono invece 157.194 (-3.842) le persone in isolamento domiciliare.







La situazione in Italia

In Italia i casi sono 99.408 con 205 morti, un’impennata nelle 24 ore. Il tasso di positività è al 16,3%, in aumento rispetto al 15,6% di ieri.

Sono 413 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 44. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.207, ovvero 7 in meno rispetto a ieri.