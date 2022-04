Duro colpo al clan Moccia: carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (Ros) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa il 9 aprile 2022 dal gip di Napoli, nei confronti di 57 indagati. La cosca camorristica risulta attiva nei territori di Afragola e Casoria.

Clan Moccia: le misure cautelari

Per 36 di essi veniva disposta la misura del carcere, per 16 la misura degli arresti domiciliari e per 5 la misura del divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa. Tutti sono gravemente indiziati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, fittizia intestazione di beni, corruzione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, ricettazione, favoreggiamento, reati aggravati dalla finalità di agevolare il clan Moccia.

Il maxi-sequestro

Contestualmente, il Gruppo d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata (Gico) della guardia di finanza ha eseguito ulteriori 2 misure del divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa e un decreto di sequestro preventivo d’urgenza di beni mobili, immobili e di quote societarie per un valore di circa 150 milioni di euro.