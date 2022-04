Il Centro per la Legalità ha inaugurato il nuovo murale presso la Caritas di Matierno

E’ stato inaugurato il 19 aprile, presso la Caritas zonale di Matierno, il nuovo murale realizzato dai ragazzi del Centro per la Legalità.

L’opera è stata realizzata con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno in collaborazione con la parrocchia Nostra Signora di Lourdes.

Il murale si trova ora sul muro della Caritas parrocchiale, si possono vedere infatti raffigurazioni ricche di colore e simboli legati alla pace e all’accoglienza.

Il noto writer salernitano McNenya ha guidato nell’attuazione dell’opera i giovanissimi utenti della cooperativa sociale Galahad, partecipanti all’iniziativa.

McNeya, durante il corso del laboratorio di street art, nell’ambito del Piano di zona S5, ha coinvolto minori del quartiere e giovani stranieri nella riqualificazione urbana della zona collinare.

Anche Dimitri è stato ospite e partecipante alle attività. Il bambino 11enne ucraino è arrivato nella città insieme alla sua mamma dopo essere scappato dalla guerra che si sta combattendo all’interno dei territori dello Stato confinante con la Russia.

I ragazzi del Centro per la Legalità si erano già cimentati con il loro primo murale, che è stato inaugurato a dicembre, raffigurato sulla parete esterna dell’oratorio di Matierno.

“Grazie di cuore al parroco Don Marco Raimondo che ha creduto nei giovani writers, omaggiandoli con uno speciale pensiero-simbolo personalizzato e grazie mille all’assessore Paola De Roberto che ha preso parte all’inaugurazione rivolgendo il suo prezioso incoraggiamento al Centro per la Legalità. Grazie, infine, ai nostri ragazzi, prove viventi di come il Bene possa essere trasmesso dai più giovani, oltre ogni difficoltà”, scrive via Facebook il Centro per la legalità – Coop. Galahad.

La Cooperativa sociale Gahalad rappresenta un punto di riferimento ed un servizio di informazione e di orientamento rivolto ai minori, anche stranieri.

Gahalad è impegnata nella divulgazione dei valori dell’integrazione, del vivere civile e della legalità, contro ogni forma di discriminazione. La cooperativa si occupa anche della prevenzione del bullismo, delle varie dipendenze, del razzismo, dell’emarginazione sociale, ma anche della violenza in genere.

Attualmente presso Matierno si organizzano e si svolgono laboratori due giorni a settimana, il lunedì e il mercoledì.

I Laboratori del Centro per la Legalità sono: Casa teatrale; Laboratorio audiovisivo-educazione civica applicata; Coro Gospel.

Il Centro, composto da professionisti e laureati presso l’Università degli Studi di Salerno, dà appunto sostegno a giovani e famiglie offrendo loro, in modo gratuito, attività socio-educative.

Andrea Ippolito