La Juve Stabia viene penalizzata di 2 punti da scontarsi in questa stagione 2021-2022 a seguito del deferimento arrivato circa un mese fa.

La società stabiese era stata deferita per il mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2022, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo giugno-ottobre 2021 e comunque per non aver comunicato alla CO.VI.SO.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS sopra indicati.







Il provvedimento è giunto in data odierna, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della F.I.G.C., a seguito dell’udienza per il deferimento della Procura Federale n. 552pf21-22 a carico della S.S. Juve Stabia S.r.l. e del suo Amministratore, dott. Filippo Polcino.

Il Tribunale Federale, in parziale accoglimento delle richieste della Procura, ha comminato la sanzione di penalizzazione, nonchè 2 mesi di inibizione (ne erano stati chiesti 3) a carico di Polcino.

L’avvio di procedura dell’Accordo di Ristrutturazione del debito ha cristallizzato la posizione debitoria tributaria al 30 Giugno 2021, non permettendo alla proprietà di far fronte alla scadenza federale. Del resto, la stessa INPS, a mezzo mail, confermava che la procedura non permetteva alcuna operazione rispetto alla posizione debitoria in essere.









Nel comunicato della Juve Stabia si legge: “Si prende atto del dispositivo emesso dal Tribunale Federale, con la consapevolezza e la serenità di aver operato al meglio e nell’esclusivo interesse della S.S. Juve Stabia S.r.l.

La proprietà ribadisce con forza che ha ottemperato a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa statale. Purtroppo, però, l’iter civilistico e quello sportivo/federale molto spesso non collimano.

Infatti, rischiare di far saltare l’Accordo di Ristrutturazione, onorando la scadenza federale, avrebbe significato rinunciare al ripianamento di tutta la situazione debitoria e quindi al rilancio dell’attività programmatica societaria”.







Ecco la classifica aggiornata

75 Bari

64 Catanzaro

64 Avellino

63 Palermo

56 Virtus Francavilla

56 Monopoli

51 Monterosi

49 Foggia

49 Picerno

49 Turris

46 Juve Stabia

43 Campobasso

42 Latina

39 Messina*

38 Taranto

36 Potenza

30 Fidelis Andria

26 Paganese

21 Vibonese



*una gara in più

– Foggia penalizzato di 2 punti

– Juve Stabia penalizzata di 2 punti

– Catania escluso

Domenico Ferraro