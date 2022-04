La micro mobilità elettrica diventa realtà in Costiera amalfitana. E-bike e monopattini in sharing stanno iniziando a servire la Divina grazie al progetto promosso dal Distretto Turistico Costa d’Amalfi attraverso il suo braccio operativo Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi, che vede come Comune capofila Tramonti e che vede la partecipazione delle città del comprensorio turistico.

La presentazione del progetto, che dopo la fase pilota diventa pienamente effettivo, è fissata per sabato 23 aprile 2022 alle ore 16,00 presso l’aula consiliare del Comune di Tramonti.







Interverranno:

Domenico Amatruda – Sindaco di Tramonti;

Andrea Ferraioli – Presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi;

Michele Buonomo – Legambiente Campania;

Alessandro Tordi – Fondatore Elettrify.

Saranno presenti i Sindaci e i rappresentanti del territorio, che con questo progetto vuole perseguire l’obiettivo di avviare una nuova pagina con la mobilità sostenibile attraverso lo sharing dei mezzi elettrici, i cui particolari e anche le misure agevolate pensate appositamente per residenti e lavoratori saranno illustrati nel corso della presentazione di sabato.