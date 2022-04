Riprendono vigore i preparativi per la Visciano Bike Marathon di domenica 24 aprile

Manifestazione valevole come gara inaugurale del Giro della Campania Off Road

Dopo la doppia interruzione tra il 2020 e il 2021 a causa della pandemia, torna la Visciano Bike Marathon e già in paese già cresce la febbre d’entusiasmo per il ritorno di questa manifestazione valevole come gara inaugurale del Giro della Campania Off Road.

La passione sportiva che anima i dirigenti dell’Asd Visciano Mtb ha permesso all’evento di divenire negli un appuntamento consolidato fra i più importanti della mountain bike campana, rappresentando di fatto un’occasione per valorizzare il territorio della Comunità Montana della Bassa Irpinia (al confine con l’Area Metropolitana di Napoli) nei suoi aspetti paesaggistici ed ambientali con la possibilità di scegliere tre percorsi: la marathon di 65 chilometri e la granfondo di 37 chilometri.

“Il mondo ha vissuto e vive ancora una realtà che ci ha modificato sotto tanti aspetti – spiega Alfonso Sgambato, a nome del comitato organizzatore dell’Asd Visciano Mtb -. La comunità di Visciano e noi organizzatori ne abbiamo risentito di una normalità che sembrava non arrivare mai. La Visciano Bike Marathon, non è soltanto una gara sportiva, ma è l’unione tra organizzatori, concittadini, esercenti, volontari, ma soprattutto i proprietari dei fondi terreni, sempre disponibili, talvolta anche con un vero e proprio supporto fisico. Questo evento sportivo è l’ambizione divenuta realtà di un gruppo di amici, che nel 2013 hanno costituito l’Asd Visciano Mtb”.

Il sito di riferimento per essere informati su tutto ciò che ruota attorno all’evento è https://mtbonline.it/Evento/2056-visciano-bike-marathon dove sono contenute le informazioni principali relative a modalità di iscrizione, premiazioni, griglie, classifiche e cancello orario.

Le iscrizioni si chiudono improrogabilmente entro venerdì 22 aprile alla quota di 20 euro e sono accettate fino al raggiungimento del numero massimo di 500 partecipanti oppure in loco alla quota di 10 euro per il solo acquisto della tessera giornaliera.