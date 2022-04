Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Duca Degli Abruzzi hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.







I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo mentre tentava di entrare nella sua abitazione e hanno accertato che è sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

Il 21enne napoletano, è stato arrestato per evasione.