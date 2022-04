Una bomba carta di forte potenza è esplosa intorno all’1.45 in via Papa Giovanni XXIII, a Nocera Inferiore.

L’ordigno, probabilmente lanciato da un’auto, è scoppiato nei pressi di un ristorante di sushi, danneggiando le vetrine d’ingresso e qualche fioriera esposta sulla strada.







Gli agenti del commissariato di Polizia di Nocera Inferiore sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto: i poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere che potrebbero fornire indizi utili.

Gli inquirenti, inoltre, sono al lavoro per verificare se vi siano eventuali correlazioni con le altre tre esplosioni avvenute da inizio anno. Tra bombe e raid, infatti, sono sette gli episodi finiti sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Nocera Inferiore in meno di quattro mesi.

Le indagini proseguono ad ampio raggio per capire se i fatti di questi mesi possano essere correlati e, soprattutto, cosa si nasconda dietro l’escalation criminale che sta interessando la città dell’Agro Nocerino Sarnese.









Sulla vicenda è intervenuta la senatrice di Alternativa, Luisa Angrisani, che ha così dichiarato: “Un atto criminale in una città che vive, da qualche mese, una pericolosa escalation delinquenziale – afferma la Senatrice di Alternativa, Luisa Angrisani. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare questi gravi episodi che sono un incubo che impedisce a commercianti e cittadini di svolgere in tranquillità la propria vita. Nocera Inferiore non può essere tenuta sotto scacco, la criminalità va stanata, chiederò pertanto un incontro al Prefetto di Salerno affinché convochi in città il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Deve essere forte la presenza dello Stato – chiosa la parlamentare – i cittadini non devono sentirsi soli. Le forze dell’ordine svolgono un ottimo lavoro ma la situazione sta precipitando. Nell’agro sarnese nocerino abbiamo bisogno di incrementare i controlli. La delinquenza, a tutti i livelli, rappresenta un male da estirpare senza se e senza ma, altrimenti si corre il serio rischio di fermare ogni possibilità di sviluppo”.





“Riportare legalità sul territorio” ha affermato On. Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia che ha aggiunto: “Ennesimo intollerabile episodio criminale a Nocera Inferiore.

Il quarto micidiale ordigno fatto esplodere in città in poco più di tre mesi. Una spirale delinquenziale che sembra non esaurirsi mai, mentre il ministro Lamorgese e il governo nazionale continuano nella loro preoccupante assenza.

Ho presentato quest’anno già tre interrogazioni parlamentari – due il 17 febbraio al ministro dell’Interno e una il 13 aprile ai ministri dell’Interno e della Giustizia – per sapere quali urgenti iniziative il governo intendesse adottare al fine di ripristinare la massima sicurezza a Nocera Inferiore e in tutto l’Agro-Nocerino-Sarnese. Ad oggi non ho ancora ricevuto alcuna risposta”.

Il Questore della Camera ha concluso: “Non c’è più tempo da perdere. Bisogna reagire immediatamente per riportare la legalità sul territorio, potenziando innanzitutto i presidi delle forze dell’ordine. Esiste evidentemente un’emergenza delinquenziale a Nocera Inferiore, confermata appunto dal ripetersi quasi costante di questi episodi di criminalità”.