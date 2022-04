Da domani, venerdì 22 aprile, sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo di BRUGNANO + NAZO, “MAL DI TE” feat. ‘NTÒ (https://orcd.co/74yd8pj).

“MAL DI TE” feat. ‘NTÒ è il primo brano tratto dal nuovo Ep “CONTRASTI” (Smilaxpublishing) realizzato dai fratelli BRUGNANO (formato da Gianluca e Antonio Brugnano, tra i vincitori del prestigioso concorso Musicultura 2021) insieme a VALERIO NAZO (producer e dj che vanta la collaborazione con artisti del calibro di Rocco Hunt, Luchè, Guè, Carl Brave, Fabri Fibra, Geolier, Madman, Clementino, ‘Ntò, Nicola Siciliano e tanti altri), in uscita in digitale dal 29 aprile.

Ispirato alla celebre “Mal di te” di Pino Daniele, il nuovo singolo “Mal di te” feat. ‘Ntò vive della malinconia e dell’assenza di un amore ormai lontano. Un sound coinvolgente, curato dai Brugnano e da Nazo, che unisce generi musicali differenti creando un connubio perfetto tra il pop, l’indie e il rap di ‘Ntò dando ampio risalto al tappeto sonoro costruito dai synth, dal sassofono e dal basso elettrico.

Il testo risalta le qualità cantautoriali dei Brugnano, confermate già dai precedenti brani pubblicati, e si arricchisce dell’esperienza di Valerio Nazo.

«“Mal di te” è stato il primo brano che abbiamo scritto dell’album, quindi per noi ha un valore particolare – affermano i fratelli Brugnano – È stato l’inizio di tutto. Ci siamo ritrovati in studio con Valerio Nazo, e mentre parlavamo, di musica, di Napoli, siamo finiti ad ascoltare la discografia di Pino, che spesso rientra nelle nostre conversazioni notturne. Dopo un po’, senza neanche dircelo, abbiamo preso gli strumenti, acceso il computer e iniziato a registrare. Trascorremmo tutta la notte in studio e venne fuori l’inciso e la prima strofa di “Mal di te” …ce ne innamorammo. Abbiamo deciso di coinvolgere Antonio (‘Ntò) perché subito abbiamo pensato che una sua strofa ci sarebbe stata benissimo! È un brano nel quale abbiamo condiviso un sentire comune, alcune sfumature proprie dell’amore, o sua mancanza, chiare e limpide nella mente di tutti e quattro (noi, Valerio e ‘Ntò)».

«Avevo già avuto l’occasione di collaborare con i fratelli Brugnano e con Valerio Nazo in un mio precedente album, che considero il più bello della mia vita sinora (“Il coraggio impossibile”). Appena ho saputo che stavano lavorando ad un nuovo progetto e che avevamo un’idea da propormi sul brano “Mal di te” ho subito accettato! – afferma il rapper ‘Ntò – Era da un po’ di tempo che non entravamo in uno studio insieme ed è stato bello ritrovare quell’energia esplosiva che avevamo istaurato. Introspezione, romanticismo al punto giusto, anche una piccola dose di disincanto e cinismo, che ci fa osservare nel profondo le relazioni fra le persone».

Il nuovo Ep “Contrasti” si compone di brani nati dalla combustione di tre visioni artistiche e musicali differenti (quelle appunto di Antonio, Gianluca e Valerio) unite dall’esigenza di coniugare la scrittura cantautorale, la musica suonata ed i codici attuali, intesi come sonorità, linguaggio e strutture. Il disco contiene anche un feat. di CARL BRAVE.

BRUGNANO è un duo formato dai due fratelli Gianluca e Antonio nato, artisticamente parlando, nel 2019, anno in cui pubblicano anche il loro primo singolo “Le Aiuole”. Dopo circa un anno vengono notati dall’etichetta romana Luppolodischi e vengono messi sotto contratto. Pubblicano altri singoli tra cui “Acqua Gelida” che riscuote un buon successo di pubblico al punto che anche la famosa dj Deborah De Luca fa un remix techno del brano. Partecipano a Musicultura 2021 arrivando tra gli 8 vincitori ed esibendosi così al concerto finale allo Sferisterio di Macerata. Pubblicano altri singoli come “Le Notti Insieme” prodotto da Valerio Nazo, e “Draghi” andando in editoriale Spotify su scuola indie e New music friday conquistando la copertina novità indie italiano di Amazon music. Antonio, come autore, e Gianluca come strumentista/musicista, hanno collaborato singolarmente con diversi artisti del calibro di Rocco Hunt, Clementino, ‘Nto, Joe Amoruso, J-Ax. Nel 2022 firmano con l’etichetta Smilaxpublishing con la quale pubblicheranno l’Ep “Contrasti”.

VALERIO NAZO, nome dʼarte di Valerio Passeri, è un producer, classe 1990, originario di Torre Annunziata (NA). Dj ufficiale e produttore di numerosi brani di Rocco Hunt, attivo da oltre 15anni sul territorio nazionale, ha collaborato con nomi del calibro di: Rocco Hunt, Luchè, Guè, Carl Brave, Fabri Fibra, Geolier, Madman, Clementino, Ntò, Nicola Siciliano e tanti altri.