Castellammare di Stabia: La Pasqua dell’Associazione YOUNG SPACE

L’Associazione YOUNG SPACE di Castellammare di Stabia dona gioia ai bambini del reparto di pediatria e della Parrocchia dello Spirito Santo.

Si è rinnovata anche quest’anno l’ormai tradizionale visita dell’associazione stabiese “Young Space guidata dal Presidente Desiderio D’Amato. Una festa per regalare un sorriso ai bambini dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e della Parrocchia dello Spirito Santo di Castellammare di Stabia.





L’associazione Young Space venerdì santo si è recata all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore per regalare momenti di gioia ai bambini ricoverati attraverso la consegna di caramelle e uova di cioccolato, ad accoglierli la D.ssa Rosanna Di Concilio (Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Ematologia e Oncologia), i Dott. Ugo Porcaro e Giuseppe Avallone, le infermiere Zanna Brigida e Filomena Ragone.

Soddisfatta la dottoressa Rosanna Di Concilio ha affermato: “Abbiamo trascorso una giornata particolare, grazie al momento di incontro e di gioia con i bambini che hanno bisogno di essere tenuti un po’ in allegria. Le associazioni (e questa in particolare) restano sempre attente e accorte e con il dono dell’uovo portano sicuramente un sorriso a questi bambini, godiamoci questo momento di grande armonia e facciamo in modo che questi bambini in qualche modo dimentichino di essere in una struttura che non è la loro e che sicuramente non appartiene al loro mondo”.









Domenica scorsa, il giorno di Pasqua si è ripetuto a Castellammare, anche presso la parrocchia dello “Spirito Santo” guidata dal Parroco don Salvatore Abagnale e il vice parroco Antonino Gargiulo la Pasqua solidale dell’associazione stabiese. “Ringrazio l’associazione Young Space e il presidente Desiderio D’Amato – ha dichiarato don Salvatore Abagnale – per l’attenzione che ha per i più piccoli che ha avuto anche quest’anno per i ragazzi della nostra parrocchia che alla vista delle uova sono rimasti meravigliati, contenti, sorpresi, perché non è solo la sorpresa che si attendono all’interno di un uovo di pasqua che fa la gioia dei bambini ma la sorpresa di sapere che c’è qualcuno che si prende cura di loro con piccoli gesti piccole attenzioni piccole manifestazioni d’amore d’affetto e che sembrano sempre di più venir meno in una società dove e tutto è diventato così frenetico e un’attenzione e una cura una delicatezza come quella dimostrata dall’associazione ci fa ben sperare e che è possibile prendersi cura degli altri e soprattutto prendersi cura di chi è più in difficoltà come tanti nostri bambini davvero sono grato per quello che hanno mostrato e per quello che ci hanno fatto sperimentale con il loro amore con la loro presenza”.





Infine, queste le parole di D’Amato, presidente della Young Space: “Ringrazio il nostro socio onorario l’autore Raffaele Calabrese per essere sempre presente, tutti i dottori, staff sanitario, i volontari della parrocchia”. D’Amato ha inoltre ricordato l’importanza della donazione del sangue del cordone ombelicale, “attraverso cui – spiega – ci sarà una vita che nasce, mentre un’altra potrà rinascere. Per me un sorriso di un bambino è una delle più grandi benedizioni della vita.

Il mio pensiero – conclude – va inoltre a quello che sta accadendo. Sarebbe bello sparare fiori e non missili, fare esplodere gioia e pace nel cuore e non i mortai, in questo giorno importante della Risurrezione di Gesù. La pace non è solo il contrario di guerra ma è di più Pace quando noi agiamo in modo giusto, aiutiamo il prossimo e quando tra ogni singolo essere umano regna la giustizia. Si al dialogo no ad ogni forma di violenza”.