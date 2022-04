Designer 3D: come intraprendere la professione del momento?

Quel che è certo è che al giorno d’oggi non è previsto un titolo di studio specifico per chi intende praticare questa professione. È piuttosto molto utile seguire dei corsi e dei master incentrati proprio sul design in 3D

Quella del designer 3D è una professione che al giorno d’oggi può regalare delle grandissime soddisfazioni. Tale figura è infatti sempre più richiesta e nel prossimo futuro di certo diventerà ancora più importante, dunque le prospettive occupazionali ma anche di guadagno sono decisamente interessanti. Come diventare però un designer 3D? Come muoversi in questo ambito ed avere successo? Scopriamolo insieme.

Come diventare designer 3D

Per diventare designer 3D è necessario avere una serie di competenze specifiche, dunque la prima cosa che conviene fare è seguire un percorso di studi che consenta di apprendere tutte le basi ed i segreti di tale mestiere. Di certo, la formazione di base dovrebbe essere scientifica perché parliamo di un lavoro che presuppone delle buone conoscenze in ambito informatico. È tuttavia importante anche avere delle abilità di tipo artistico, dunque non esiste un unico percorso formativo per chi desidera diventare un designer 3D.

Quel che è certo è che al giorno d’oggi non è previsto un titolo di studio specifico per chi intende praticare questa professione. È piuttosto molto utile seguire dei corsi e dei master incentrati proprio sul design in 3D, in modo da avere la preparazione necessaria per svolgere tale lavoro al meglio.

Designer 3D: dipendente o freelance?

Una volta terminato il percorso di studio, chi desidera lavorare come Designer 3D può seguire due strade differenti: cercare un impiego presso un’azienda oppure mettersi in proprio e diventare dunque un libero professionista. Quest’ultima è l’opzione più gettonata, per il semplice fatto che consente di guadagnare cifre più interessanti operando per diversi committenti in contemporanea.

Può risultare inoltre difficile al giorno d’oggi trovare lavoro presso un’azienda ed essere assunti come dipendenti, in quanto la figura del designer 3D è vista proprio come quella di un professionista esterno che collabora mediante Partita IVA.

Aprire Partita IVA e diventare designer 3D

Al giorno d’oggi aprire partita IVA non è rischioso e nemmeno costoso come in passato. È possibile infatti aderire al regime forfettario e pagare solamente il 5% di imposte per i primi 5 anni ed il 15% dal sesto anno in poi. Si tratta di un’opzione alquanto vantaggiosa, ancora più della ritenuta d’acconto, dunque conviene senza dubbio prenderla in considerazione.

Tra l’altro, oggi non si spendono cifre esagerate nemmeno per quanto riguarda la gestione della fiscalità in quanto al posto del classico commercialista è possibile affidarsi ad un servizio di consulenza fiscale online come Fiscozen. Questa piattaforma propone un pacchetto per professionisti nel regime forfettario comprensivo di tutto a soli 299 euro + IVA all’anno ed è estremamente vantaggioso. In questo articolo è possibile trovare tutte le informazioni nel dettaglio, per diventare dei liberi professionisti a tutti gli effetti senza essere costretti a sostenere delle spese esagerate per le gestione della propria partita IVA.

Quanto guadagna un designer 3D nel 2022?

In quanto ai guadagni, non è possibile fare una stima generale in quanto tutto dipende dal committente e dalla propria abilità. Quel che è certo però è che lavorando come freelance si possono portare a casa cifre decisamente interessanti.