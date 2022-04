Venerdì 22 aprile in programma una nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, in onda dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su NOW e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

Proseguono gli appuntamenti settimanali con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis.

La serata si apre con gli attori GRETA SCARANO e SALVATORE ESPOSITO protagonisti de “La cena perfetta”, nelle sale eccezionalmente il 26, 27 e 28 aprile per Vision Distribution. Diretto da Davide Minnella, “La cena perfetta” è una produzione Italian International Film e Vision Distribution, in collaborazione con Prime Video: suspence, azione, commedia e un pizzico di romanticismo in un film tra camorra e cucina, che vede anche la partecipazione della chef stellata Cristina Bowerman come coach.

Ospiti musicali della puntata ENZO AVITABILE e PEPPE SERVILLO, due tra i più autorevoli esponenti della cultura e musica di radice partenopea. Insieme a Luce Social Club per raccontare l’imminente tournée “Duett”, che li vedrà per tutta la prossima estate sui palchi della penisola con uno spettacolo che ripercorre in chiave acustica i loro brani più iconici e quelli di altri autori a cui i due artisti sono legati: un percorso fatto di emozioni e di conoscenza di un linguaggio musicale personalissimo ed originale che li ha resi un riferimento della Musica Italiana e non solo.

Chiudono la serata la stand up comedian MICHELA GIRAUD e il giornalista e speaker sportivo radiofonico RICCARDO COTUMACCIO. Coppia nella vita, appaiono spesso insieme sui social: ora a Luce Social Club realizzano la loro prima intervista insieme. Michela Giraud celebra l’ottimo momento che sta vivendo grazie allo special Netflix “Michela Giraud, la verità, lo giuro!” in onda in tutti i 190 paesi in cui è attivo il servizio: un viaggio nel suo irriverente mondo, da intraprendere senza libretto di istruzioni.

Riccardo Cotumaccio presenta il suo ulltimo libro “W gli haters – Perché combatterli quando possono sostenerti?” edito da Bibliotheka, in cui consiglia, con ironia e autoironia, come affrontare la giungla del web.

Ad arricchire la puntata una clip dedicata ad Harry Styles, dapprima leader degli One Direction e ora popstar di fama mondiale con la sua carriera solista. Figura eclettica e androgina, ama giocare con la propria immagine e la partecipazione al film “Dunkirk”, per la regia di Christopher Nolan, lo consacra anche come attore. A maggio arriverà un nuovo album, il terzo della sua carriera, dal titolo “Harry’s House”, riferimento diretto al titolo di una canzone di Joni Mitchell, una delle sue artiste preferite.

Completa la puntata un contenuto sulla ‘Mostra su Lucio Dalla’, visitabile, fino al 17 luglio 2022, presso gli spazi del Museo Civico Archeologico di Bologna. La mostra, curata da Alessandro Nicosia di C.O.R. e dalla Fondazione Lucio Dalla, offre “un percorso espositivo inedito che ne racconta la dimensione umana e artistica in tutte le sue espressioni ed emozioni più intime e personali”.