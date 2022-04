Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato l’abitazione di un uomo in viale della Resistenza a Scampia dove hanno rinvenuto, all’interno dell’armadio della camera da letto, 23 stecche di hashish per un peso complessivo di 62 grammi circa e 570 pacchetti di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio del Monopolio di Stato, per un totale complessivo di 11 kg e mezzo.







Un 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.