La proiezione di un film significativo ed un ospite d’eccezione, così la sezione Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Somma Vesuviana ha deciso di celebrare l’anniversario della liberazione d’Italia.

La sezione sommese che porta il nome del partigiano Ferdinando Aliperta, con il patrocinio del Comune di Somma Vesuviana, presenta lunedì 25 aprile alle ore 17,30 al teatro Summarte di via Roma 15 la proiezione del film “Le quattro giornate di Napoli” alla presenza dell’attore Domenico Formato (Gennarino Capuozzo nella pluripremiata pellicola del regista Nanni Loy).







Introduce Carlo Fraticelli vicepresidente della locale sezione Anpi, sono poi previsti i saluti di Salvatore Di Sarno sindaco di Somma Vesuviana, RosaLinda Perna assessore alla Cultura, Ciro Raia presidente provinciale ANPI Napoli e Domenico Parisi presidente sez. ANPI di Somma Vesuviana.

“Per celebrare la giornata della Liberazione abbiamo scelto di completare la manifestazione con la proiezione del film sulle quattro giornate di Napoli”, spiega Domenico Parisi, presidente della sezione sommese dell’Anpi, “per ricordare a tutti quello che Luigi Longo, indimenticabile comandante partigiano, aveva già scritto nel 1947 nel suo “Un Popolo alla macchia”.







Dopo le quattro giornate di Napoli, la parola d’ordine dell’insurrezione finale acquistò un senso e un valore. Questo per sottolineare che l’azione del popolo napoletano indicò la strada di marcia per la parte più audace della Resistenza italiana.

Ci è sembrato anche il modo più appropriato per lanciare, in anteprima, una serie di iniziative dell’ANPI di Napoli in occasione dell’ottantesimo anniversario delle storiche giornate a cui sta lavorando il nostro Presidente provinciale Ciro Raia. Iniziative che, tra l’altro, riguarderanno anche l’ottobre del ’43 a Somma Vesuviana”.