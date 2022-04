Un mese e mezzo di eventi; artisti di fama nazionale come Massimiliano Gallo ed Enzo Gragnaniello; valorizzazione di alcune delle location più belle della città di Torre del Greco come palazzo Baronale, Villa Macrina e il parco Salvo d’Acquisto. Parte domenica 24 aprile per concludersi il prossimo 11 giugno la prima edizione dei Vesuvio 4S (Storia e tradizioni, Società e costumi, Sapori e Saperi, Suoni e immagini della città sotto il vulcano), rassegna finanziata da Città Metropolitana-direzione pianificazione strategica politiche comunitarie e organizzata dal Comune di Torre del Greco-assessorato alla Cultura e dalla Pro Loco cittadina.







Il programma della manifestazione, tutti gli artisti coinvolti e le curiosità della kermesse verranno svelate nel corso di una conferenza di presentazione in programma sabato 23 aprile alle ore 10.30 nell’aula consiliare di palazzo Baronale. Alla conferenza interverranno tra gli altri il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba; l’assessore alla Cultura e vicesindaco, Enrico Pensati; la consigliera di Città Metropolitana Ilaria Abagnale, il dirigente comunale alla Cultura, Claudia Sacco; il presidente della Pro Loco di Torre del Greco, Angelo Di Ruocco; il direttore artistico di Vesuvio 4S, Liborio D’Urzo.