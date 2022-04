Carattere, cuore, grinta, bel gioco e un pizzico di sfortuna: c’è tutto questo nella grande ed importantissima vittoria del Consorzio Volley Napoli nell’andata del primo turno play off con il Carbat Matese andato in scena ieri al PalaTorricelli di Pianura.

In un palazzetto gremito in ogni ordine di posto e con un tifo calorosissimo, la compagine napoletana disputa una gara superlativa contro un avversario ostico e di qualità.

Il tecnico del Volley Napoli, Alessandro Maione, deve rinunciare solo a capitan Fusco, ancora infortunata ed in panchina solo per onor di firma: per il resto tutte abili ed arruolabili per gara 1 dei play off che consentono l’accesso alla serie B femminile 2022-2023.

Che la gara sarebbe stata spettacolare lo si è intuito sin dai primi scambi: azioni prolungate, difese prodigiose ed attacchi e contrattacchi potenti; Volley Napoli e Matese si sono affrontate a viso aperto sin dalle prime battute.

La gara ha offerto continui break e controbreak, con azioni che hanno infiammato il caloroso pubblico presente sulle gradinate del PalaTorricelli.

L’inizio, tutto di marca napoletana, ha visto la compagine di mister Maione tentare l’allungo sin dalle prime battute ma la squadra ospite non ha mai mollato trascinando le padrone di casa ai vantaggi ma il primo set è andato al Volley Napoli per 27-25.

Nel secondo parziale il Matese, spinta da un paio di elementi di esperienza, ha trovato l’allungo decisivo a metà set; il Volley Napoli ci ha provato a rientrare in corsa nel parziale ma nel finale, le atlete ospiti hanno trovato l’allungo decisivo per il 25-19 utile a riportare la gara in parità.

Nel terzo set, forse il più spettacolare di tutta la gara le azzurre hanno sempre condotto il gioco non riuscendo mai a staccare però il Matese che è rimato attaccato al set fino alla fine: ma la determinazione della compagine napoletane, trascinate da Coppola e Bianco in attacco, ha avuto la meglio con il parziale che si è chiuso 25-22.

Nel quarto set l’equilibrio regna sovrano ma sul 13-11 per il Matese, si infortuna l’opposto napoletano, Martina Ardito, costretta ad uscire (rientrerà poi nel quinto set): il Volley Napoli paga emotivamente dazio e il Matese prende il largo conquistando il set 25-22 e rendendo vana la rimonta delle padrone di casa.

Si va al tie-break dove la voglia di vincere del Volley Napoli è davvero trascinante: il set è sempre nelle mani delle padrone di casa che prendono subito il largo chiudendo, con uno splendido attacco al centro di Viviana Zattera, il set 15-11 e conquistando così una vittoria importantissima in gara uno.

Domenica sera, in quel di Gioia Sannitica (start ore 20), andrà in scena la gara di ritorno: per superare il turno il Volley Napoli dovrà vincere mentre in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 sarà il Matese a passare il turno; in caso di vittoria delle padrone di casa al tie-break, invece, si andrà al golden set a 15 per decretare la squadra che accederà al secondo turno play off.