Alcune caratteristiche e variazioni al percorso della Visciano Bike Marathon del 24 aprile

Visciano è da sempre meta degli amanti della mountain bike tra boschi e sentieri al tempo stesso paesaggistici è affascinanti: la definitiva consacrazione il prossimo 24 aprile con lo svolgimento della Visciano Bike Marathon a cura dell’Asd Visciano Mtb, sodalizio in loco animato da grande passione e sacrificio che opera per il successo della manifestazione valevole come gara di apertura del Giro della Campania Off Road.

La Visciano Bike Marathon si sviluppa su due percorsi: la marathon di 65 chilometri con un dislivello di 2800 metri caratterizzato dal giro ad anello dove gli atleti percorreranno due volte i boschi di Arciano e Montedonico.

In alternativa la granfondo, da quest’anno aperte anche alle e-bike, di 37 chilometri con un dislivello di 1.400 metri con un finale tutto nuovo: prima di affrontare l’ultima salita (la parete est), i bikers scenderanno per un single track molto tecnico.

Per quanto riguarda il percorso marathon una variazione dell’ultim’ora: tra i chilometri 25 e 32 è stata apportata una modifica, un taglio alla traccia iniziale dell’itinerario. All’incrocio delle quattro vie di Taurano non si proseguirà per località Cioppolo Riccio per via della non disponibilità da parte dei proprietari dei terreni. Si svolterà a sinistra in direzione località Freconia continuando per tutto il resto della traccia, senza nessun’altra deviazione.

Il sito di riferimento per essere informati su tutto ciò che ruota attorno all’evento è https://mtbonline.it/Evento/2056-visciano-bike-marathon dove sono contenute le informazioni principali relative a modalità di iscrizione, premiazioni, griglie, classifiche e cancello orario.

Le iscrizioni si chiudono improrogabilmente entro venerdì 22 aprile alla quota di 20 euro e sono accettate fino al raggiungimento del numero massimo di 500 partecipanti oppure in loco alla quota di 10 euro per il solo acquisto della tessera giornaliera.