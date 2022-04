Truffa sui bonus edilizi, maxi-sequestro nelle province di Caserta e di Modena. La guardia di finanza di Aversa ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Colpiti crediti derivanti da bonus edilizi per oltre 13 milioni di euro. Indagati due soggetti, titolari di imprese attive nel settore edile, di cui uno percettore di reddito di cittadinanza.

Bonus edilizi: gli approfondimenti

Dagli approfondimenti sono emerse movimentazioni anomale dei crediti. I due imprenditori, senza disporre di una vera organizzazione aziendale e quindi senza né mezzi né dipendenti, avevano generato crediti d’imposta per lavori di ristrutturazione mai effettivamente effettuati. Nemmeno le fatture erano state emesse nei confronti dei presunti clienti.

Il credito ceduto e monetizzato

I crediti così generati venivano ceduti in tranche di 500mila euro ad una moltitudine di soggetti. Questi ultimi non avevano la forza economica per pagare il prezzo della cessione ed avevano il solo compito di rivendere il credito alle banche che provvedevano a monetizzare. I reati ipotizzati sono di truffa ai danni dello Stato e riciclaggio.