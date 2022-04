È uscito oggi in digitale “TE FELICITO” (https://shakiraftrauwalejandro.lnk.to/TeFelicito), il nuovo singolo dell’iconica artista multiplatino pluripremiata ai GRAMMY e ai Latin GRAMMY SHAKIRA, in collaborazione con la star portoricana RAUW ALEJANDRO. Il brano, dal sound reggaeton con influenze funk, entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 6 maggio. È online anche il videoclip (https://youtu.be/4I25nV9hXGA) diretto da Jaume de la Iguana e girato a Barcellona, che mostra Shakira nella creazione del suo uomo ideale, interpretato da Rauw Alejandro, con il quale si unisce in una danza elettrizzante.

Cantautrice colombiana di fama mondiale, Shakira ha venduto più di 80 MILIONI di copie in tutto il mondo e durante la sua carriera ha vinto 3 GRAMMY Awards e 12 Latin GRAMMY Awards, oltre a numerosi World Music Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards. È l’artista latina più cliccata su YouTube e una delle 10 più visualizzate di tutti i tempi, con più di 20 MILIARDI di views, oltre ad essere l’artista femminile latina con più stream su Spotify. L’ultimo album “El Dorado” è arrivato alla #1 su iTunes in 37 Paesi e ha vinto il Best Pop Vocal Album ai Latin Grammy Awards del 2017 e il Best Latin Pop Album ai Grammy Awards del 2018. Con oltre 10 MILIARDI di stream, è una delle artiste femminili con il maggior numero di ascolti streaming di tutti i tempi. Lo scorso novembre ha concluso con grandissimo successo il suo “El Dorado World Tour”. La performance al Super Bowl le ha portato 4 nomination agli Emmy ed è diventata la performance più visualizzata nella storia dei Super Bowl con oltre 230 MILIONI di views su YouTube. Sta attualmente registrando il suo nuovo album in studio e presto lancerà nel ruolo di produttrice esecutiva il nuovo show della NBC “Dancing With Myself”.

Il cantautore portoricano Rauw Alejandro ha guidato la nuova generazione di artisti latini a partire dal suo debutto. Negli anni ha pubblicato dischi certificati ORO, PLATINO e MULTIPLATINO come “Que Le De” e “Fantasías”. Durante il lockdown si è esibito in uno dei concerti virtuali più iconici dell’anno, davanti a più di 1 milione di spettatori su YouTube in diretta dal Coliseo di Porto Rico. Nel novembre 2020, Rauw ha pubblicato l’album “Afrodisíaco”, certificato ORO negli Stati Uniti e in Colombia, grazie anche ai brani in esso contenuti “Tattoo”, “Tattoo Remix” con Camilo, “Enchule”, “Reloj” con Anuel AA e “De Cora <3” con J Balvin. Il disco è stato nominato ai GRAMMY Awards nella categoria “Best Urban Music Album” e il brano “Tattoo Remix” con Camilo ha vinto un Latin Grammy Award per “Best Fusion / Urban Performance”.

La sua super hit “Todo De Ti” conta 2 MILIARDI di stream, ha raggiunto la #2 della classifica globale di Spotify per 3 settimane e la #36 nella classifica Hot 100 di Billboard. In Spagna ha superato il record di maggior numero di ascolti di un brano in un giorno su Spotify. “Vice Versa”, il suo ultimo album pubblicato a giugno 2021, ha debuttato alla #1 nella classifica Top Latin Album di Billboard, alla #3 della Top Debut Album di Spotify e alla #1 nella classifica degli album latini di Apple Music e conta più di 2 MILIARDI di stream. Il suo tour mondiale sold out è iniziato a luglio dagli Stati Uniti con tappe in Spagna e nella Repubblica Dominicana. A febbraio ha fatto tappa in Argentina, dove ha registrato il sold out, e toccherà Los Angeles, Miami e Chicago oltre a nazioni come Cile, Colombia e Messico. L’artista ha concluso un anno di successi vincendo 1 Latin Grammy per “Tattoo Remix” insieme a Camilo nella categoria “Best Latin Fusion”. “Vice Versa” è arrivato alla #3 nella classifica dei migliori album del 2021 di Rolling Stone, oltre al New York Times, NPR e Billboard. Infine, quest’anno Rauw debutterà come attore nella serie Netflix filmata in Spagna “Sky Rojo”.