A seguito della Determinazione n. 15/2022 dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e del rinvio al G.O.S. per l’adozione di misure organizzative adeguate ai profili di critictà rilevati in relazione alla gara Turris-Paganese in programma domenica 24 aprile allo stadio “Liguori” di Torre del Greco, la S.S. TURRIS CALCIO rende noto che, nella tarda mattinata di oggi, le è stato notificato il provvedimento a firma del Prefetto della provincia di Napoli con cui, in recepimento anche della proposta formulata dal Questore di Napoli, si dispone il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno.