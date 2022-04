La prevenzione in campo medico, per ogni individuo, è un elemento da non sottovalutare assolutamente e Domenica 24 Aprile 2022 dalle 10 alle 13 sull’isola azzurra si terranno screening gratuito sul diabete, audiologia e nefrologia presso i Giardini della Flora Caprense. Un evento organizzato dai Lions Clubs International Capri, Distretto Lions e Leo 108 Ya, presieduta dalla Dr.ssa Rita Gori Colazza, in occasione del Lions Day dal titolo “Quelli del gilet giallo”.







Il simbolo della condivisione scende in campo, rifacendosi al motto che contraddistingue l’associazione mondiale “We Serve” (Noi siamo al servizio – ndr). Proprio in occasione della giornata mondiale dei Lions, club che da sempre, con un occhio al passato ma con sguardo attento al futuro, rappresenta la rete di solidarietà più importante e fitta del mondo, festeggia il suo giorno dedicando al “prossimo” le sue iniziative.

Per questa prestigiosa iniziativa si ringrazia il Comune di Capri nella persona del Sindaco Mariano Lembo e tutta l’amministrazione, M.A.X.O. Audioprotesi, azienda leader nel settore audioprotesico con sede a Napoli che in tale iniziativa continuerà il persorso aziendale lanciato già da qualche anno di Teleaudiologia e telemedicina con l’innovativa TelefarmaMedica, un progetto innovativo al passo con i tempi per superare tutte le barriere e spesso le lunghe attese che la sanità pubblica ci impone.







Una strumentazione per uno screening multidisciplinare come: telecardiologia, l’oftalmica, la diagnostica per parametri vitali, l’odontoiatria, la dermatologia e l’ecografia, un servizio “all-inclusive” in una valigetta dotata di sofisticati software all’avanguardia e Nefrocenter il primo gruppo privato italiano specializzato nel settore della nefrologia, dialisi e diabetologia.