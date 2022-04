Trema la terra a Napoli e in tutta Italia. Forte terremoto in Bosnia Erzegovina

Erano passate da pochi minuti le 23 di questa sera, 22 aprile 2022, quando una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli e in molte zone della Campania.

Anche se il primo pensiero è andato ai Campi Flegrei, che da diversi giorni sono interessati da continui e preoccupanti sciami sismici, subito dopo è stato chiaro che l’evento sismico non era da attribuire alla zona flegrea. Il terremoto, infatti, è stato avvertito anche in molte altre aree del Centro Sud Italia e anche del Nord.









Le prime preoccupate segnalazioni sono venute ovviamente dai social. La scossa di terremoto è da attribuire alla dorsale adriatica.

Le prime rilevazioni delle reti sismografiche presenti in tutto il mondo, rilanciate anche dalla Ingv italiana, confermano che si tratta di una scossa forte avvenuta fra Bosnia ed Erzegovina alle ore 23:07, magnitudo 5.7-6.0 della scala Richter. Epicentro localizzato a Ljubinje, un piccolo comune che si trova nella zona meridionale della Bosnia ed Erzegovina.





L’ipocentro della scossa è stato per ora collocato a 10 km di profondità ma si tratta di un valore che potrebbe subire delle variazioni grazie all’arrivo di nuovi dati e al susseguirsi di nuovi calcoli che verranno effettuati nel corso delle prossime ore dai vari enti sismologici mondiali.

La scossa di questa sera è stata comunque avvertita in tutta l’area dei Balcani, con la maggior parte delle segnalazioni che si sono concentrate nell’area meridionale della Croazia e della Bosnia, in quella settentrionale del Montenegro e in quella occidentale della Serbia. Nel nostro paese invece, la maggior parte delle segnalazioni sono arrivate lungo il lato adriatico della penisola, ovvero dal Friuli alla Puglia. Il terremoto è stato però avvertito anche in tutte le regioni centro-meridionali dell’Italia.







Prime foto dai social