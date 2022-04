Consorzio Volley Napoli dice addio ai play off. Arriva la sconfitta contro il Matese

Il Consorzio Volley Napoli esce sconfitto dalla trasferta di Matese e deve dire addio ai play off.

Il 3 a 1 finale con cui si sono imposte le padrone di casa casertane ribalta il risultato di gara 1 disputata mercoledì a Pianura e terminata 3-2 per le napoletane: in virtù del doppio confronto e del maggior numero di set vinti dal Carbat Matese nella doppia sfida, è la squadra casertana ad accedere alle semifinali play off promozione in serie B.







Mister Maione recupera le acciaccate Ardito e Cammarota e dunque per la sfida che vale il prosieguo della stagione deve rinunciare solo all’infortunata Fusco.

L’avvio di gara è tutto di marca azzurra: il Volley Napoli prende subito il largo con un parziale di 6-2, diventato in breve 14-9; il set è in cassaforte e si chiude con un perentorio 25-17 per le napoletane.

Ma l’intensità, la voglia, la grinta mostrata nel primo set scompare improvvisamente in casa Napoli: nel secondo set l’avvio è equilibrato ma le padrone di casa mettono a segno un break importante a metà parziale quando da un equilibrato 10-8 si passa ad un 17-11 per il Matese che non lascia spazio alla rimonta azzurra ed il secondo parziale si chiude 25-18 per le padrone di casa che riportano il match in parità.







Da qui in poi il Volley Napoli esce completamente dal match: mister Maione predica calma e tranquillità ma sono parole vane; nel terzo set il Matese prende subito il largo e le napoletane disputano forse il peggior set della stagione rendendo troppo agevole la strada alle padrone di casa che chiudono il parziale sul 25-8.

Nel quarto set, più equilibrato in avvio, il Volley Napoli non riesce mai a comandare il parziale: l’equilibrio regna fino al 10 – 9 per il Matese, grazie ad un prodigioso recupero di Napoli ma è l’ultimo sussulto della gara e della stagione delle azzurre che cedono sotto i colpi del Matese che non sbaglia più nulla; finisce 25-17 per il 3-1 finale che consente alle casertane di superare il turno e proseguire la corsa play off.

Per il Volley Napoli l’amarezza a fine gara è lampante: a caldo la sensazione di aver perso un’occasione supera di gran lunga la soddisfazione di un’annata che, a prescindere dal risultato col Matese, resterà da incorniciare.