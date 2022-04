Aveva ordinato l’omicidio di don Peppe Diana, il sacerdote ucciso a Casal di Principe il 19 marzo del 1994, è morto ieri il boss dei Casalesi Nunzio De Falco. Aveva 72 anni, condannato perché riconosciuto come il mandante di quell’efferato omicidio.







De Falco era stato scarcerato qualche settimana fa, l’11 aprile scorso, dal magistrato di sorveglianza di Napoli, ma qualche giorno fa era stato portato in una clinica di Tora e Piccilli (Caserta) dove è deceduto per un aggravamento delle condizioni di salute.

Per i funerali è probabile che la Questura di Caserta, come per altre situazioni analoghe, disporrà il divieto di corteo funebre con benedizione della salma direttamente al cimitero prima della tumulazione.