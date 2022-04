Ci siamo, avevamo già centrato i play off, ora si trattava di confermare il secondo posto per poter godere di alcuni vantaggi. Il Sant’Antonio Abate doveva evitare i play out e non era facile pronosticare una passeggiata al Giraud, ma non è andata così, i bianchi hanno fatto una gara splendida.

Non c’è mai stato un sussulto per i giallorossi e prova ne sia che Mario Landi ha fatto una sola parata verso la fine della gara. Intanto i bianchi nei primi minuti hanno messo subito la gara in discesa con un goal del professore Conti. Ha continuato il Ninja ad impinguare il risultato con una rete di finissima classe, da vero sparviero dell’area di rigore.





Finisce il primo tempo e la vittoria s’è concretizzata con un goal di Antonio Napolitano, ma la gara non aveva più storia. Tante le reti mancate per eccesso di euforia o altre cose perdonabili, ma fa bene allo spirito vedere una squadra ben messa in campo dal maestro Carannante.

Ora è il momento di resettare ogni cosa e pensare alla prima gara con i vecchi amici di Scafati. Verranno, infatti, i canarini a giocarsi la partita inaugurale dei play off al Giraud.







Non è facile e non sarà una passeggiata per nessuno, ma ormai siamo al rush finale e ci siamo arrivati con forza e tanta tenacia. Ora si deve solo giocare per vincere se si vuole sperare in qualcosa che possa significare un campionato più logico per una città che ha inaugurato il calcio italiano… non dimentichiamolo mai.

Si ma mò lassàmme sta sti scemità, mò avimma turnà addò stevem e po’ verimm… Ora più che mai Torre Annunziata deve stringersi intorno alla sua squadra.

Ernesto Limito