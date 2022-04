La Juve Stabia termina la sua stagione battendo la Virtus Francavilla per 4-0 al Menti grazie alla doppietta di Stoppa, migliore in campo, e alle reti di Erradi entrato nella ripresa, e di Caldore all’ultima azione. Per il giovane Stoppa, in prestito dalla Sampdoria, si prospetta ora un meritato salto di categoria.

Con questo successo la Juve Stabia arriva all’undicesimo posto, pesano tanto i due punti di penalizzazione avuti in settimana e non aggancia la griglia playoff. I risultati di oggi hanno infatti arriso a Picerno e Turris. La società ha comunque fatto ricorso per riavere i due punti.





Inoltre il sodalizio stabiese aspetta anche notizie per il concordato richiesto all’Agenzia delle Entrate per poter avere una risposta circa la ristrutturazione del debito.

Mister Novellino schiera la Juve Stabia con il 4-3-3 lanciando dal primo minuto Panico e Donati in difesa, Dell’Orfanello a centrocampo, in attacco Guarracino con Stoppa e De Silvestro. Assenti Tonucci, Bentivegna, Altobelli ed Eusepi.

La Virtus Francavilla, già ai playoff, opta per il 3-4-2-1 con Ventola e Maiorino a supporto di Patierno davanti.

I primi quindici hanno un buon ritmo, ma si registra solo una conclusione della Juve Stabia al 14′: poco preciso il tiro di Stoppa dal limite dopo indecisione della difesa ospite.

Al 18′ la Juve Stabia passa in vantaggio con una magia di Stoppa su punizione dal limite sinistro dell’area della Virtus Francavilla. Il tiro a giro di destro della punta si infila nel sette alla destra del portiere.





La Virtus Francavilla cerca di imbastire una reazione, ma la Juve Stabia resta sul pezzo e si rende pericolosa con le ripartenze.

Il primo tempo termina con il vantaggio della Juve Stabia per 1-0.

Ad inizio ripresa Juve Stabia in palla: al 17′ raddoppio delle Vespe con Stoppa che in ripartenza fredda con un diagonale secco in area il portiere Nobile.

Al 27′ ottima azione in percussione di Donati in area, il suo tiro va di poco alto.

Al 37′ terzo gol della Juve Stabia con Erradi di testa in area ospite su lancio di De Silvestro.

Al 47 ‘ st poker della Juve Stabia con Caldore di testa dopo papera del portiere.

Il match non ha più storia e la Juve Stabia porta a casa il successo.







Tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Dini 6.5; Donati 6.5 (45′ st Picardi sv) Troest 6.5 Caldore 7 Panico 6.5; Davi’ 6.5 Schiavi 6.5 (42′ st Squizzato sv) Dell’Orfanello 6.5 (34′ st Erradi 6.5); De Silvestro 6.5 (32′ st Della Pietra sv) Stoppa 8 Guarracino 6.5 (34’st Evacuo 6). All.: Novellino 7.

Virtus Francavilla (3-4-2-1): Nobile 4.5; Delvino 5 Miceli 5 Caporale 5 (33′ st Feltrin 5); Carella 5.5 Franco 5 Toscano 5 Pierno 5; Ventola 5 (43′ st De Maria sv) Maiorino 5 (28′ st Enyan 5); Patierno 5. All.: Taurino 5.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia 6.

Guardalinee: Tinello-Del Santo Spataru.

Quarto ufficiale: Menozzi di Treviso.

Marcatori: 18′ pt e al 17’st Stoppa (JS), 37′ st Erradi (JS), 47’st Caldore (JS).

Ammoniti: Carella (VF), Panico (JS), Delvino (JS), Feltrin (VF).

Note: spettatori circa 500. Angoli 4-4. Recupero: 0′ pt-2′ st.