Serie A Raffa, terza vittoria consecutiva per la Enrico Millo

Tre è il numero perfetto come lo straordinario fine settimana della Enrico Millo. La società di Baronissi del presidente Franco Montuori, non solo, ha centrato la terza vittoria consecutiva nel Campionato di Serie A della Raffa, ma ha conquistato anche il successo, nei rispettivi tornei, sia con la squadra juniores che con quella femminile.

Gli uomini guidati dal tecnico Massimo Fiore, sabato 23 aprile, si sono imposti con il punteggio di 6-2 nella sfida interna con i sardi della Galligel Sestu e, grazie al successo, hanno agguantato al terzultimo posto, con 12 punti, la Oikos Fossombrone; la quartultima posizione, che può consentire di disputare i playout, adesso dista solo tre punti ed è occupata dalla Fontespina, che però ha un incontro da recuperare. La Millo, che fino a qualche settimana fa sembrava destinata a salutare la massima categoria, approfittando della ritrovata forma, certamente proverà ad insidiare anche il gruppetto di squadre in lotta per la salvezza diretta.







Per portare a compimento la rimonta avviata sarà, tuttavia, necessario continuare a fare qualcosa di eccezionale, già sabato 30 aprile, quando capitan Francesco Santoriello e compagni faranno visita alla Nova Inox Mosciano per la quattordicesima giornata di campionato; la squadra abruzzese, tra le pretendenti al titolo, nell’ultimo turno, ha espugnato il campo della capolista Caccialanza.

I giovani talenti della società salernitana, invece, venerdì 22 aprile, tra le mura amiche, si sono imposti per 4-2 sulla formazione della Kennedy di Nola e, dopo due incontri disputati, guidano la classifica del girone campano dei Campionati di Società Juniores con 6 punti. La Millo Ladies, infine, sabato 23 aprile ha inaugurato, in Molise, con una travolgente vittoria per 8-0 ai danni della Riccia Ladies, il suo percorso nell’edizione 2022 del Campionato di Società Femminile. Il raggruppamento in cui è inserita la compagine di Baronissi include anche le ragazze della Comunale Campobasso e de La Torre Vinchiaturo, che si affronteranno il 26 aprile.