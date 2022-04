Dopo il tracollo di Empoli, Spalletti: “Sono io il responsabile di quello che fa la squadra”

Il club ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra sarà in ritiro permanente

“Prendo atto di quello che accade, immaginarsi un finale così era difficile”. Poi nel dopopartita di Empoli-Napoli, Luciano Spalletti si assume le responsabilità del tracollo degli Azzurri.







“Ma sono partite in cui gli avversari lottano con l’attenzione giusta, come hanno fatto tutto l’anno, mentre noi – ha aggiunto il tecnico del Napoli – sul finale abbiamo perso attenzione, fatto qualche errore che non dovevamo fare.

Il responsabile sono io di questa squadra, dell’atteggiamento sia tecnico che mentale, quindi devo pagare io le conseguenze di quello che fa la squadra”.

Il club ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra sarà in ritiro permanente.





“Una squadra come la nostra deve avere un atteggiamento diverso – ha concluso Luciano Spalletti – Poi quando si commettono leggerezze, subentra un po’ di timore e il resto lo fanno gli avversari che hanno forza e qualità. L’Empoli non vinceva da tempo, ma ha sempre giocato bene. Dovevamo aspettarci una squadra con questa fame, l’avevo detto anche ieri”.