Tremendo incidente stradale poche ore fa sulla strada statale sorrentina a Castellammare di Stabia. Nell’impatto è deceduto un giovane, G. G. di 21 anni. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine, ma per il ragazzo che percorreva il tratto stradale in moto non c’è stato nulla da fare.

Castellammare: tragedia sull’asfalto

Al momento sono in corso i rilievi sulla strada sopraelevata. Al lavoro ci sono gli agenti della polizia municipale del comando di Castellammare, che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente che ha spezzato una giovane vita.

Rilievi e indagini in corso

Non è ancora chiaro, infatti, come il 21enne abbia perso il controllo della moto che guidava. Saranno i segni presenti sull’asfalto e gli eventuali testimoni della tragedia a chiarirlo. Stando alle prime indiscrezioni, inoltre, un’altra persona sarebbe rimasta coinvolta e ferita.