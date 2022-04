Dal 14 al 18 settembre a Bologna, contro Croazia, Argentina e Svezia: questo l’esito dell’urna di Malaga per quanto riguarda la fase a gironi della Coppa Davis 2022, che vedrà quindi gli azzurri sul cemento indoor della Unipol Arena del capoluogo emiliano lottare per la fase finale, che si terrà dal 21 al 27 novembre proprio a Malaga.

Girone ostico per gli azzurri di Filippo Volandri, che però non per questo devono intimorirsi dei propri avversari: passano le prime due e sicuramente l’Italia è favorita rispetto ad Argentina e Svezia. E se dovessimo fare un pronostico del primo posto, probabilmente dipenderebbe dallo scontro proprio fra Croazia e Italia, che verrà quindi riproposto dopo la gara dei quarti di finale della scorsa Coppa Davis che come sappiamo ha poi eliminato gli azzurri.







Volandri quindi, dopo aver superato alle qualificazioni la Slovacchia, ha già le idee ben chiare su chi portarsi a Bologna: in pole ci sono manco a dirlo Berrettini, sperando che arrivi senza infortuni, cose che ultimamente lo stanno tartassando e che gli hanno anche fatto saltare l’edizione del 2021, e Jannik Sinner.

Probabile anche la presenza di Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, mentre per quanto riguarda il quinto convocato Volandri sembrerebbe intenzionato a riconfermare Bolelli, giocatore dalle caratteristiche più consone per un doppio, insidiato da Lorenzo Musetti, che nelle ultime settimane sta mettendo in saccoccia prestazioni importanti, tra cui quella di Barcellona nel 500 della settimana scorsa, dove si è arreso solo a Diego Schwartzman.









Dal 14 al 18 settembre si giocano anche altri 3 gironi della Coppa Davis: il gruppo B, probabilmente il più interessante dei 4, scende in campo a Valencia, con la Spagna, favorita e padrona di casa, che se la vedrà con Canada, Serbia (di Djokovic) e la malcapitata Corea del Sud.

Il gruppo C invece gioca ad Amburgo, dove ci sono i padroni di casa tedeschi che lotteranno per il primo posto insieme alla Francia. Nel gruppo anche Belgio e Australia. Infine il gruppo D: si gioca a Glasgow, infatti troviamo il Regno Unito in questo girone. Sarà interessante il match con gli USA, compongono del girone il resto le outsider Kazakhistan e Olanda.

Giuseppe Garofalo