Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via delle Repubbliche Marinare hanno notato una persona a bordo di un’auto che procedeva ad alta velocità in direzione di Portici.

I poliziotti hanno intimato l’alt al conducente il quale ha accelerato la marcia effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, in via Picenna a Portici, ha perso il controllo dell’autoveicolo impattando contro alcuni cumuli di spazzatura.







L’uomo ha abbandonato l’auto ma, grazie al supporto di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di San Giorgio a Cremano, è stato bloccato ed identificato per un 19enne napoletano con precedenti di polizia che è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e gli sono state altresì contestate due violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, poiché mai conseguita, e mancato uso delle cinture di sicurezza.

Infine, gli agenti hanno accertato che il veicolo su cui viaggiava il giovane era stato noleggiato e, per tale motivo, hanno sanzionato il locatore per incauto affidamento dell’autovettura.