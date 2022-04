Dal 27 al 29 aprile al Liceo classico Carducci si terrà la IV edizione del Certamen Nolanum.

Da mercoledì 27 aprile il prestigioso liceo nolano ospiterà, dopo l’interruzione di due anni, la gara di traduzione dal latino fortemente voluta dalla Dirigente, prof.ssa Assunta Compagnone.







L’evento con il Patrocinio della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico della Campania e del Comune di Nola ospiterà più di ottanta studenti provenienti non solo da tutte le province della Campania ma anche da altre regioni (Emilia-Romagna e Puglia).

Un’occasione d’incontro e confronto per alimentare nei giovani la riflessione sull’attualità del pensiero classico, ribadendone la centralità mediante il confronto con aspetti antropologici ed etnografici dell’antichità classica.







I ragazzi si cimenteranno nella traduzione e nel commento di passi di autori latini, scelti dalla commissione presieduta dalla professoressa Marisa Squillante, già ordinaria di Lingua e letteratura latina all’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il tema scelto per la IV edizione del Certame Nolanum è: “monumentum, dalla costruzione della memoria all’ammonimento”.

La prova si articolerà in due sezioni, una junior per gli studenti di secondo e terzo anno e una sezione senior per quelli che frequentano gli ultimi due anni. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 29 aprile alla presenza di tutte le associazioni culturali ed imprese del territorio che sostengono tale iniziativa vissuta quest’anno come segno di ripresa, ripartenza e rinascita.