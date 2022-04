A Pompei la percentuale della raccolta differenziata è ancora lontana dalla soglia del 65%. Nel 2021 la percentuale corrispondeva al 55,54%. Secondo i dati stimati dal Comune di Pompei i rifiuti urbani non differenziati raccolti sono stati 7.557,98 tonnellate, quelli differenziati 9.441,5 tonnellate. Ciò sta a significare che il 44,46% di rifiuti raccolti in città è stato conferito in discarica come indifferenziato.

Pompei: le percentuali della raccolta rifiuti

Nonostante il dato sia in leggero miglioramento (+0,27%) rispetto ad un anno fa, si ha un gap con circa dieci punti di percentuale da colmare per rimettersi in regola alle direttive europee e nazionali. Il cammino verso l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata a Pompei è dunque cominciato. Un obiettivo che negli anni precedenti è stato quasi raggiunto.

Variazioni importanti negli ultimi anni

Difatti a Pompei la raccolta differenziata è sempre variata nel tempo. Nel 2018 raggiunse il 58,04%, nel 2017 il 57,78% e nel 2016 addirittura il 60,20%, raggiungendo quasi la soglia del 65%. La percentuale di rifiuti riciclati degli anni precedenti (2015 – 2010), variò tra il minimo del 35,93% del 2013 e il massimo del 49,89% nel 2015. In costante aumento rimane il valore totale dei rifiuti raccolti, dimostrazione del fatto che la produzione di rifiuti è in continua crescita. È variata dalle 14.858,48 tonnellate raccolte nel 2010 alle 16.999,47 del 2021.

Obiettivo: salvaguardare l’ambiente

Bisogna sollecitare i cittadini a una buona raccolta differenziata che equivale di conseguenza ad un ambiente più sano. Infatti il sindaco del Comune di Pompei, Carmine Lo Sapio, assieme all’amministrazione comunale sta portando avanti quest’obiettivo incrementato per salvaguardare l’ambiente.

