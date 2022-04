Arpino, Casoria: arrestati padre e figlio, in casa armi, droga e un uniforme dell’Arma

Per il 54enne Antonio Lucarelli e per il figlio Pietro, 31 anni, sono scattate le manette. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici

Le forze dell’ordine sono intervenute in un’abitazione di Arpino, frazione del comune di Casoria, dove hanno rinvenuto Armi, droga ma anche una uniforme da Carabinieri.

A dinire in manette due uomini, padre e figlio.

Prima in un terreno e poi in una casa in uso ai due familiari, i carabinieri del Nucleo operativo Stella e gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno trovato 2 armi lunghe (una con matricola abrasa), 4 pistole con matricola abrasa e 4 coltelli.









E ancora 336 cartucce di diverso calibro, 10 ogive, 85 grammi di marijuana e 5 dosi già confezionate della stessa sostanza. Inoltre hanno anche trovato una dose di cocaina, un manganello, 3 bilancini di precisione, 1 ordigno esplosivo e una uniforme da carabiniere.

Per il 54enne Antonio Lucarelli e per il figlio Pietro, 31 anni, è scattato l’arresto. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici, l’ordigno sarà distrutto dai militari artificieri del Comando Provinciale di Napoli.